Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем на годовщину свадьбы
Актриса и оператор женаты 22 года. Они стали родителями троих детей.
56-летняя американская актриса Джулия Робертс поздравила с годовщиной бракосочетания своего мужа, 55-летнего кинооператора Дэниела Модера. Архивный снимок с возлюбленным она опубликовала в Instagram.
"22 года", — лаконично написала звезда фильма "Красотка".
На фото Джулия и Дэниел обнимались и целовались.
У пары есть трое детей: 19-летние двойняшки Хейзел и Финн и 17-летний Генри.
Ранее актриса признавалась, в чем секрет их крепкого брака.
"Я всегда говорю одно и то же, и придерживаюсь этого. Все обсуждается. И много целоваться", — отмечала Джулия.
До Модера Робертс была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в молодости звезда экрана встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермотт и даже Ричард Гир. Также она собиралась выйти замуж за канадского актера Кифера Сазерленда, однако отменила церемонию за три дня до.
С Дэниелом актриса познакомилась на съемочной площадке фильма "Мексиканец". И, как известно, это была любовь с первого взгляда. На тот момент Модер был женат, однако со временем стал встречаться и женился на Робертс, которая подчеркивала, что не разбивала его брак.
Недавно сыну Джулии и Дэниела исполнилось 17 лет.
"Невероятно, что эта кроха теперь 17-летнее чудо! С днем рождения, прекрасный Генри", — обратилась к наследнику знаменитость, показав архивное фото.
Напомним, Джулия Робертс встретилась с Джо Байденом.
Также Фокус писал о годовщине бракосочетания Дэвида и Виктории Бекхэмов.