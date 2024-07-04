Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем на годовщину свадьбы

Актриса и оператор женаты 22 года. Они стали родителями троих детей.

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56-летняя американская актриса Джулия Робертс поздравила с годовщиной бракосочетания своего мужа, 55-летнего кинооператора Дэниела Модера. Архивный снимок с возлюбленным она опубликовала в Instagram.

"22 года", — лаконично написала звезда фильма "Красотка".

На фото Джулия и Дэниел обнимались и целовались.

Джулия Робертс и Дэниел Модер

У пары есть трое детей: 19-летние двойняшки Хейзел и Финн и 17-летний Генри.

Ранее актриса признавалась, в чем секрет их крепкого брака.

"Я всегда говорю одно и то же, и придерживаюсь этого. Все обсуждается. И много целоваться", — отмечала Джулия.

До Модера Робертс была замужем два года за кантри-певцом Лайлом Ловеттом. А в молодости звезда экрана встречалась с такими легендами кино как Лиам Нисон и Мэттью Перри, Дилан МакДермотт и даже Ричард Гир. Также она собиралась выйти замуж за канадского актера Кифера Сазерленда, однако отменила церемонию за три дня до.

С Дэниелом актриса познакомилась на съемочной площадке фильма "Мексиканец". И, как известно, это была любовь с первого взгляда. На тот момент Модер был женат, однако со временем стал встречаться и женился на Робертс, которая подчеркивала, что не разбивала его брак.

Недавно сыну Джулии и Дэниела исполнилось 17 лет.

"Невероятно, что эта кроха теперь 17-летнее чудо! С днем рождения, прекрасный Генри", — обратилась к наследнику знаменитость, показав архивное фото.

Джулия Робертс с сыном Генри

Напомним, Джулия Робертс встретилась с Джо Байденом.

Также Фокус писал о годовщине бракосочетания Дэвида и Виктории Бекхэмов.