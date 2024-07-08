Анджелина Джоли появилась на публике с родным сыном (фото)
Нокс редко выходит в свет со звездной мамой. Чаще это делает его сестра-близняшка Вивьен.
Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на редкой прогулке с младшим сыном Ноксом. Об этом пишет Daily Mail.
Звездная мама и ее биологический 15-летний наследник сходили на шопинг в зоомагазине.
Джоли, которая продолжает бороться со своим бывшим мужем Брэдом Питтом в суде за их доли винодельни Miraval, была замечена в районе Лос-Анджелеса Лос-Фелиз.
Звезда "Вечных" была в белом топе с низким вырезом в сочетании с черным жакетом и брюками в тон, дополненными темными солнцезащитными очками для элегантного образа.
Нокс тем временем продемонстрировал повседневный ансамбль из светлой футболки и шорт в сочетании с высокими кроссовками Nike.
У Брэда Питта и Анджелины Джоли есть трое биологических детей: 15-летние Нокс, Вивьен и Шайло, 18 лет, а также трое приемных детей: Мэддокс, 22, Пакс, 20, а также Захара, 19.
Вивьен чаще всего появляется на публике с мамой, ведь они вместе работают над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры".
Практически со всеми наследниками у Питта напряженные отношения после развода с Энджи. Дети актера даже отказываются от его фамилии, в частности, это сделала и Вивьен.
Напомним, Брэд Питт хочет помириться с дочерью Вивьен.
Также Фокус писал о сложных отношениях Брэда Питта со всеми детьми.