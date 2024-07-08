Анджелина Джоли появилась на публике с родным сыном (фото)

Нокс редко выходит в свет со звездной мамой. Чаще это делает его сестра-близняшка Вивьен.

Related video

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на редкой прогулке с младшим сыном Ноксом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная мама и ее биологический 15-летний наследник сходили на шопинг в зоомагазине.

Джоли, которая продолжает бороться со своим бывшим мужем Брэдом Питтом в суде за их доли винодельни Miraval, была замечена в районе Лос-Анджелеса Лос-Фелиз.

Звезда "Вечных" была в белом топе с низким вырезом в сочетании с черным жакетом и брюками в тон, дополненными темными солнцезащитными очками для элегантного образа.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Нокс тем временем продемонстрировал повседневный ансамбль из светлой футболки и шорт в сочетании с высокими кроссовками Nike.

У Брэда Питта и Анджелины Джоли есть трое биологических детей: 15-летние Нокс, Вивьен и Шайло, 18 лет, а также трое приемных детей: Мэддокс, 22, Пакс, 20, а также Захара, 19.

Вивьен чаще всего появляется на публике с мамой, ведь они вместе работают над бродвейским спектаклем "Аутсайдеры".

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Getty Images

Практически со всеми наследниками у Питта напряженные отношения после развода с Энджи. Дети актера даже отказываются от его фамилии, в частности, это сделала и Вивьен.

Напомним, Брэд Питт хочет помириться с дочерью Вивьен.

Также Фокус писал о сложных отношениях Брэда Питта со всеми детьми.