Разрыв неизбежен: что происходит между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком

Знаменитости, которые заключили брак в 2022 году, все активнее подогревают слухи о разводе. Они живут отдельно и продают совместное имущество.

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Примирение между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес с каждым днем выглядит все менее вероятным на фоне слухов о разводе звезд. Об этом пишет Page Six.

Инсайдер, близкий к паре, считает, что, хотя Джей Ло остается "потрясенной" своим мужем, она начала лето "здоровья, счастья и радости" для себя и своей семьи.

"Ничто не может сломить ее дух. Она хочет провести лето, полное веселья и смеха", — уверяет источник, близкий к артистке мирового масштаба.

Ранее стало известно, что брак Джей Ло и Бена Аффлека "закончился несколько месяцев назад". Пара не комментирует официально домыслы в сети, однако ряд факторов подтверждают тяжелый этап в их отношениях.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Например, роскошный особняк знаменитостей выставили на продажу. Недвижимость актер и звезда сцены приобрели только в 2023 году, заплатив за нее 60 млн долларов. В частности, Аффлек переехал из дома и вывез свои вещи, пока Дженнифер была в Европе. А также в сети появились предметы искусства из особняка пары на продажу.

Ряд инсайдеров подтверждают неизбежный развод Джей Ло и ее избранника после двух лет официального брака.

К тому же, недавно артистка опубликовала клип 2021 года на песню "Cambia el Paso" с намеком на разрыв с оскароносным актером.

Дженнифер Лопес

"Ее жизнь теперь лучше без него... Ей никто не нужен, чтобы быть ей было хорошо / Она не потерпит неудач, она не потерпит неудачи. Он не заслуживает того, чтобы иметь ее в своих объятиях", — говорится в песне.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, что известно о вероятном разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о том, как выглядит 16-летняя дочь Дженнифер Лопес.