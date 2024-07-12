Алла Пугачева в белоснежном образе прогулялась по улицам Юрмалы (видео)

Алла Пугачева в белом наряде попала на случайные кадры во время прогулки с детьми в Юрмале.

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Российская певица Алла Пугачева, которая выступила против войны в Украине и уехала из России в Израиль, сейчас вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным и двойняшками Гари и Лизой, находится в Юрмале. Видео на которых Примадонна в компании сына и еще одного мужчины спокойно прогуливается по одной из улиц опубликовали в сети Тик-ток.

В частности, известно, что сейчас артистка находится в Юрмале. Причиной этому стал подходящий климат для здоровья Примадонны, которая страдает отеками.

Для выхода на прогулку артистка надела белую футболку оверсайз с черным принтом и шорты бермуды в тон под кроссовки также белого цвета. На лице Пугачевой были солнцезащитные очки. На видео можно увидеть, что Алла Борисовна идет не совсем уверенно.

В комментариях поклонники отмечают, что хоть возраст и берет свое: "Да, она стареет. Люди, она тоже человек, все стареют", "Ей 75, а не 18 и для своего возраста она в хорошей форме", "Алла Борисовна очень хорошо выглядит на свои годы", "Старость надо заслужить у Господа. Алла ее заслужила. А те, кто пишут "старая кляча", не всегда будут "молодыми жеребцами".

Напомним, ранее мы писали, что в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете".

Кроме этого, Фокус писал, что Алла Пугачева публично высказалась относительно обстрела больницы "Охматдет".