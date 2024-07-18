Иванка Трамп поздравила дочь с 13-летием (фото)
Арабелла получила праздничный торт со словами из песни Тейлор Свифт. Мама трогательно обратилась к имениннице.
42-летняя американская модель и писательница Иванка Трамп поздравила дочь с 13-летием. Праздничными снимками дочь Дональда Трампа делится в Instagram.
Арабелла вступила в подростковый возраст с тортом ко дню рождения в форме сердца, украшенным словами из песни Тейлор Свифт Blank Space: "Парни хотят любви, только если это пытка".
Разрезанный торт казался наполненным красной глазурью или краской.
Опубликовав фото праздничного десерта в Instagram, Иванка подписала его: "Самый лучший торт для моей любимой свифти".
Дочь Дональда Трампа также опубликовала карусель кадров именинницы.
"С 13-м днем рождения мою невероятную дочь Арабеллу! Наблюдать за тем, как ты становишься подростком, это как мечта", — написала Иванка.
"Твое замечательное пение и игра на фортепиано, наши незабываемые приключения верховой езды, сила и преданность, которые ты демонстрируешь во время занятий бразильским джиу-джитсу, и наши особые свидания только для девушек — это моменты, которые я буду беречь навсегда", — добавила многодетная мама.
Иванка воспитывает Арабеллу с мужем Джаредом Кушнером. Пара также является родителями сыновей Джозефа, 9 лет, и Теодора, 7 лет.
Напомним, за неделю до этого в дедушку именинницы выстрелили во время публичной речи.
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