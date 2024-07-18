Иванка Трамп поздравила дочь с 13-летием (фото)

Арабелла получила праздничный торт со словами из песни Тейлор Свифт. Мама трогательно обратилась к имениннице.

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42-летняя американская модель и писательница Иванка Трамп поздравила дочь с 13-летием. Праздничными снимками дочь Дональда Трампа делится в Instagram.

Арабелла вступила в подростковый возраст с тортом ко дню рождения в форме сердца, украшенным словами из песни Тейлор Свифт Blank Space: "Парни хотят любви, только если это пытка".

Разрезанный торт казался наполненным красной глазурью или краской.

Опубликовав фото праздничного десерта в Instagram, Иванка подписала его: "Самый лучший торт для моей любимой свифти".

Дочь Дональда Трампа также опубликовала карусель кадров именинницы.

"С 13-м днем рождения мою невероятную дочь Арабеллу! Наблюдать за тем, как ты становишься подростком, это как мечта", — написала Иванка.

"Твое замечательное пение и игра на фортепиано, наши незабываемые приключения верховой езды, сила и преданность, которые ты демонстрируешь во время занятий бразильским джиу-джитсу, и наши особые свидания только для девушек — это моменты, которые я буду беречь навсегда", — добавила многодетная мама.

Иванка Трамп с дочерью

Иванка воспитывает Арабеллу с мужем Джаредом Кушнером. Пара также является родителями сыновей Джозефа, 9 лет, и Теодора, 7 лет.

Напомним, за неделю до этого в дедушку именинницы выстрелили во время публичной речи.

Также Фокус писал о появлении Иванки Трамп в платье украинского бренда.