Церемонии открытия Олимпийских игр 2024 в Париже: чем удивят французы (видео)

Церемония открытия Олимпиады-2024 под открытым небом в столице Франции станет самой масштабной по количеству зрителей. Приняты беспрецедентные меры безопасности.

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Церемония открытия Олимпийских игр — историческое событие для спортсменов. Захватывающее мероприятие стартовало в Париже 26 июля в 20:30 по киевскому времени. Официальный запуск мирового спортивного зрелища откроется беспрецедентной церемонией на реке Сена, сообщает France24.

Ожидается, что около 300 000 зрителей, а также большое количество VIP-персон и знаменитостей со всего мира посетят историческую церемонию открытия Олимпиады 2024. Тысячи участников на флотилии из 85 лодок будут плыть вниз по течению на протяжении 6 километров, проходя под историческими мостами и мимо таких знаковых достопримечательностей, как Собор Нотр-Дам и Лувр. В это время будут выступать такие поп-звезды, как Селин Дион, Леди Гага и Ая Накамура — самая слушаемая франкоязычная певица в мире. Проделав путь по Сене, спортсмены прибудут на Трокадеро – эспланаду напротив Эйфелевой башни, – где проведут протокольные мероприятия и официально будет объявлено об открытии Игр-2024 в Париже.

Это будет первый случай, когда летние Олимпийские игры откроются за пределами главного легкоатлетического стадиона. Ожидается, что церемония открытия Игр-2024 под открытым небом в столице Франции станет самой масштабной по количеству зрителей и самой обширной по их местонахождению.

Французские власти позаботились о безопасности как спортсменов, так и зрителей на мероприятии. Вдоль обоих берегов Сены возведен огромный периметр безопасности, который круглосуточно охраняют около 45 000 сотрудников полиции и военизированных формирований. Планируется, что к системе безопасности присоединятся еще 10 000 солдат и 22 000 частных охранников в пятницу вечером. Полицейские снайперы будут размещены на каждой возвышенной точке вдоль маршрута по Сене, который просматривается из сотен зданий.

Напомним, 25 июля сообщалось, что во Франции задержали повара из РФ за подготовку теракта. Он хвастался что-то совершить во время Олимпиады-2024.