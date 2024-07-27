Ссор не избежать: самые токсичные отношения по знаку Зодиака

Астрологи рассказали про отношения знаков Зодиака, где царит токсичность. Эти противоположности неизбежно ведут к взрывным ссорам и обвинениям.

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О знаках Зодиака, которые считаются самыми токсичными и несовместимыми, рассказала астролог OLGA STELLA.

Самый токсичный союз для Овна: Телец

Овен и Телец могут быть хорошими друзьями, но в романтике они несовместимы. Овен, ненавидящий уступать, сталкивается с упрямым Тельцом, не любящим, когда его идеи оспаривают. Эти двое любят давать советы, но не могут их принимать.

Самый токсичный союз для Тельца: Близнецы

Телец стремиться к стабильности, а Близнецам постоянно нужны изменения. В результате Близнецы провоцируют Тельца разорвать отношения, а Телец надеется на улучшение. В итоге оба теряют много времени впустую.

Самый токсичный союз для Близнецов: Козерог

Веселые и спонтанные Близнецы и дисциплинированные Козероги — катастрофическая пара. Козероги хотят точности и порядка, а близнецы — спонтанности. Их желания делают друг друга несчастными.

Самый токсичный союз для Рака: Водолей

Рак и Водолей запрограммированы на конфликты. Рак ненавидит, когда его исправляют, а Водолей любит исправлять. Рак хочет остаться дома, а Водолей — отправиться на приключения. Эти противоположности неизбежно ведут к взрывным ссорам и обвинениям.

Самый токсичный союз для Льва: Скорпион

Лев и Скорпион — взрывная пара. Львы хотят быть в центре внимания, а Скорпионы неохотно раздают комплименты. Львы ищут внимание на стороне, что сводит Скорпиона с ума. Их отношения полны публичных ссор и ревности.

Самый токсичный союз для Девы: Рыбы

Дева и Рыбы сталкиваются из-за различий: Дева хочет реальности, а Рыбы — мечт. В дружбе они могут быть весьма совместимы, но в романтике их различия ведут к разочарованию и фрустрации.

Самый токсичный союз для Весов: Дева

Весы и Дева вызывают худшее друг в друге. Оба знака любят поговорить, но ни один из них не любит уступать микрофон.

Самый токсичный союз для Скорпиона: Лев

Лев и Скорпион постоянно ссорятся из-за эго и ревности. Их эмоциональные взрывы и публичные конфликты делают их отношения невыносимыми.

Самый токсичный союз для Стрельца: Рыбы

Стрелец прощает, а Рыбы держат обиды. Эти противоположности ведут к бесконечным ссорам и непониманию, что делает отношения тяжелыми.

Самый токсичный союз для Козерога: Весы

Козерог и Весы не имеют химии. Они могут начать как друзья, но быстро осознают, что у них нет искры.

Самый токсичный союз для Водолея: Телец

Водолей и Телец слишком разные. Телец хочет стабильности, а Водолей — свободы. Эти различия приводят к разочарованию и сердечным ранам.

Самый токсичный союз для Рыб: Овен

Рыбы ненавидят, когда им указывают, что делать, а Овны любят командовать. Их постоянные конфликты и обиды делают отношения взрывоопасными.

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