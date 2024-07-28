Умер двоюродный брат принца Филиппа: подробности

Греческий принц Михаил был известным писателем и историком, работы которого публиковались под псевдонимом Мишель Де Грес. Он также был внуком короля Георга I.

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Греческий принц Михаил умер 28 июля в возрасте 85 лет в больнице в Афинах. Он был двоюродным братом принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы ІІ, сообщает Мirror.

Его похороны состоятся в греческой столице в четверг, 1 августа. Принц родился в 1939 году, перед большими переменами в Европе и греческой королевской семье. Он был единственным ребенком принца Кристофера и его второй жены, принцессы Франсуазы Олеанской из Франции. Его отец умер в возрасте 51 года в 1940 году после непродолжительной болезни, а мать умерла в 1953 году, оставив принца круглым сиротой. К тому времени, ему исполнилось 14 лет.

До своей смерти принц Михаил был последним оставшимся внуком Георга I, имевшим родословную к династии Бурбонов по материнской линии. Аристократ был хорошо известен своим браком с известной художницей и скульптором Мариной Кареллой, ради которой он отказался от своих прав на греческий престол в 1965 году, так как она не была королевской крови. Греческий принц получил международное признание как автор после десятков бестселлеров, в которых он объединил свои обширные исторические познания и способность писать. Теперь, после смерти Михаила, единственной живой близкой родственницей принца Филиппа является его двоюродная сестра — леди Памела Хикс.

Напомним, 13 апреля сообщалось, почему Елизавета ІІ и принц Филипп не пришли на свадебную церемонию Чарльза и Камиллы. Будучи государем, королева Елизавета была главой англиканской церкви и решила, что ей неуместно присутствовать на свадьбе двух людей, которые развелись со своими предыдущими партнерами.