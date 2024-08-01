Король Чарльз ІІІ больше не отвечает на звонки принца Гарри: в чем причина

Суверен и его младший наследник довольно редко видятся. Даже после новостей о тяжелой болезни Чарльза их встреча длилась меньше часа.

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Принц Гарри и британский король Чарльз III больше не общаются. Об этом пишет People.

Согласно новому отчету, суверен перестал отвечать на телефонные звонки своего младшего сына — вплоть до "полной тишины" между ними.

С тех пор как герцог Сассекский прилетел в Великобританию, чтобы встретиться со своим отцом после того, как монарх рассказал о своей борьбе с раком, их общение ухудшилось из-за отчаянного желания принца Гарри гарантировать безопасность для своей семьи. Встреча произошла в феврале 2024 года и была очень короткая, после нее герцог даже не остался ночевать в одной из королевских резиденций, а отправился в лондонский отель.

"Он становится "недоступным прямо сейчас". На его звонки не отвечают. Он пытался сообщить о состоянии здоровья короля, но на эти звонки также нет ответа", — отметил друг принца.

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

Как сообщается, младший сын короля, который волновался за безопасность своей жены Меган Маркл и их маленьких детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, обратился к отцу с просьбой о помощи в восстановлении их службы безопасности.

"Гарри напуган и чувствует, что единственный человек, который может что-то с этим поделать, — это его отец", — рассказывает инсайдер.

Другой источник, близкий к монаршей семье, сообщил: "Гарри полон решимости защитить свою семью любой ценой".

Отношения между родственниками последние годы довольно напряженные. В мае, когда принц посетил Великобританию в честь 10-летия Игр Непокоренных, он не увиделся с отцом, который был "очень занят".

Напомним, почему голливудские звезды не хотят дружить с герцогами Сассекскими.

Также Фокус писал о многомиллионном наследстве принца Гарри.