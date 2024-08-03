Крестницу Чарльза ІІІ считают одной из самых красивых королевских особ в мире: как она выглядит (фото)

Принцесса Греции Мария-Олимпия часто появляется в первых рядах на показах мод. Ей приписываю роман с принцем Гарри.

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Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия, которую часто называют "самой красивой королевской особой в мире", — завсегдатай светской жизни и частый гость в первом ряду на модных показах, всегда пользующаяся возможностью продемонстрировать свой безупречный стиль, пишет Еxpress.

Одна из 33 крестниц короля Великобритании Чарльза ІІІ, 28-летняя Мария-Олимпия, рассказывает, что монарх никогда не забывает о ее дне рождения и постоянно посылает открытки.

Что известно о принцессе Греции Марии-Олимпии

Родившись в греческой королевской семье, она жила преимущественно в Лондоне с тех пор, как ее дед, король Константин II, был свергнут, когда греческая монархия была упразднена в 1973 году.

Помимо связей с английским королем, Мария-Олимпия может претендовать на родство практически со всеми европейскими королевскими семьями по линии своего отца. В мае 2016 года ходили слухи, что Мария-Олимпия была в романтических отношениях с принцем Гарри, сыном ее крестного отца и троюродным братом, но представитель британской королевской семьи опроверг эти утверждения.

Живя в Ноттинг-Хилле со своей собакой по кличке Эччо, Мария-Олимпия построила успешную карьеру модели и инфлюенсера. 28-летняя красавица приписывает свою страсть к моде бабушке и маме. Вспоминая милую историю, светская львица поделилась, что, когда ей было всего 10 лет, бабушка одолжила ей мини-сумку Louis Vuitton для семейного ужина. Это разожгло ее увлечение роскошной модой и аксессуарами. В 11 лет она даже посетила свой первый показ мод — Valentino в Риме. Позже, в 17 лет, Олимпия прошла стажировку в Christian Dior Couture у знаменитого Рафа Симонса, а затем отточила свои навыки в области моды в Нью-Йоркском университете, изучая моду, бизнес и маркетинг.

Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия Фото: Википедия

Демонстрируя свои наряды, Мария-Олимпия украсила рекламные кампании таких люксовых брендов, как Miu Miu и Aquazurra, блистала на подиумах для модных тяжеловесов Saks Potts и Dolce and Gabbana, а теперь является посланницей аксессуаров Bvlgari, демонстрируя коллекцию сумок Bulgari Roma. А совсем недавно она была замечена в роскошном атласном платье от украинского бренда Anna October.

Принцесса Мария-Олимпия в платье от украинского бренда Anna October Фото: Getty

Ее отец, Павлос, наследный принц Греции, ласково называет ее своей "дочерью-петардой", прозвище, которое передает ее пламенный дух. Помимо королевских связей, Олимпия поддерживает тесную связь со своей матерью, Мари-Шанталь Миллер, создателем детской одежды класса люкс.

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