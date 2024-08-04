Три знаки Зодиака, которым повезет в Новолуние 4 августа 2024 года
Августовское новолуние произойдет 4 августа 2024 года, но его влияние мы можем ощущать следующие три дня. Для некоторых знаков Зодиака этот период будет особенно удачным.
Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в это Новолуние — 4 августа 2024 года.
Телец
Для Тельцов это новолуние принесет благоприятные изменения в финансовой сфере. Возможно, вы получите неожиданное денежное вознаграждение или найдете новый источник дохода. Ваши усилия и трудолюбие наконец-то будут вознаграждены, и вы сможете сделать важные шаги к финансовой стабильности.
Лев
Львы почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Это идеальное время для начала новых проектов или воплощения старых идей. Ваши таланты и харизма привлекут внимание окружающих, что может привести к новым возможностям в личной и профессиональной жизни. Не бойтесь рисковать и проявлять инициативу.
Стрелец
Для Стрельцов это новолуние откроет двери к новым знаниям и путешествиям. Вас ждет период обучения и саморазвития, который поможет расширить горизонты и открыть новые перспективы. Возможно, вы встретите интересных людей, которые помогут вам в достижении целей. Используйте этот момент, чтобы планировать будущее и ставить амбициозные задачи.
Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2024 года