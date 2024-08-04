Нашли без сознания в бассейне: актера Зака Эфрона госпитализировали на Ибице

Его представители уклончиво заявили, что со звездой фильма "Красивый, плохой, злой" все в порядке. Но отказались предоставить другую информацию.

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Зак Эфрон, известный голливудский актер, звезда фильмов "Красивый, плохой, злой", в котором он сыграл Теда Банди, и "Скуби-Ду" был найден без сознания в бассейне на вилле в Испании. Его экстренно госпитализировали. Об этом сообщает TMZ.

Со ссылкой на источники, журналисты сообщают, что Зака нашли в бассейне двое людей, работающих на вилле, которые вытащили его из воды.

Эфрон уже некоторое время колесит по Европе — фотографы запечатлели его на Ибице, в Сен-Тропе, на Миконосе и в Париже за последний месяц. Ранее на этой неделе он также вышел на сцену с известным диджеем Мартином Гарриксом.

Журналисты связались с представителями актера и попытались выяснить, что с ним произошло. Те заверили, что с кинозвездой все в порядке. Но на вопрос, почему Эфрон был доставлен в больницу из-за незначительного инцидента, его представитель снова повторил, что это была просто мера предосторожности. Однако представитель не сказал, почему Зак потерял сознание и едва не утонул.

Зак Эфрон на премьере фильма "Семейное дело" Фото: Getty Images

Официально, инцидент с актером описывают, как "незначительный инцидент во время купания" на вилле на Ибице в пятницу вечером.

Сообщается, что утром 4 августа его выписали из больницы, и он чувствует себя хорошо.

Зак Эфрон отправился в отпуск после напряженного периода съемок. Он сыграл главные роли в картинах "Железный коготь" с Джереми Алленом Уайтом, а также появился в картине "Рики Стэники" вместе с Джоном Синой.

У него на подходе еще много проектов, включая перезагрузку "Трое мужчин и младенец", которая в настоящее время находится на стадии подготовки к съемкам.

Напомним, в мае полиция начала расследование смерти актера Мэттью Перри, который был найден мертвым в джакузи в своем особняке 28 октября 2023 года.