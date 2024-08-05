Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 5 по 11 августа 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на предстоящей неделе повезет в разных сферах жизни. Они будут находить общий язык с новыми людьми, а также получат повышение на работе.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 5 по 11 августа 2024 года.

Близнецы

Близнецы, на этих выходных вас ждет удача в личной жизни. Возможно, вы встретите человека, который станет для вас важным и дорогим. Звезды обещают вам приятные сюрпризы и неожиданные романтические моменты. Будьте открыты к новым знакомствам и проявляйте искренность — это обязательно приведет к положительным результатам.

Рак

Для Раков эти выходные принесут удачу в творческих начинаниях. Если у вас есть хобби или проект, который требует вдохновения, сейчас самое время заняться им. Вас ждет приток энергии и идей, что позволит вам сделать значительный прогресс. Не бойтесь экспериментировать и воплощать в жизнь самые смелые задумки.

Рыбы

Рыбы, на этих выходных вас ждет удача в путешествиях и приключениях. Независимо от того, планируете ли вы краткосрочную поездку или просто прогулку на природе, вас ожидают незабываемые впечатления и новые открытия. Это отличное время для того, чтобы расширить свои горизонты и насладиться красотой окружающего мира.

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