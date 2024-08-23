Копия отца: сын Джека Николсона отправился в отпуск со своей возлюбленной в Португалию (фото)

Рэй Николсон больше года встречается со знаменитой португальской моделью. Впервые они дебютировали в качестве пары на красной дорожке в марте на вечеринке Vanity Fair.

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Сын легенды Голиивуда Джека Николсона Рэй отправился в отпуск со своей возлюбленной, моделью Victoria's Secret Сарой Сампайо в Португалию. Сара в Instagram поделилась снимками из замечательного отдыха на ее родине.

32-летний актер встречается с 33-летней моделью с июля 2023 года. На Пиренейского полуострова они наслаждаются прогулками, общаются с семьей Сампайо и друзьями. На некоторых снимках Рэй и Сара изображены на парусной прогулке с ее родственниками, а на другом — актер отдыхает на палубе. Также пара любуется живописными окрестностями.

"Друзья семьи дома! Спасибо @dourocaptain за то, что устроили нам милую прогулку под парусом по мостам Порту! Обязательно посетите это место, если приедете в гости", — подписала она карусель фотографий.

Впервые Рэй и Сара дебютировали в качестве пары на красной дорожке в марте на вечеринке Vanity Fair по случаю вручения премии "Оскар". Младший Николсон был очень похож на молодую версию своего знаменитого отца в сером костюме и шелковой рубашке, в то время как Сара поразила присутствовавших красивым платьем без бретелек бордового и черного цветов от Zuhair Murad.

Рэй Николсон и Сара Сампайо Фото: Getty Images

Рэй построил карьеру в киноиндустрии. Он снялся вместе с Дайан Крюгер в фильме Нила ЛаБута 2022 года "Из ниоткуда", а также сыграл множество ролей в других фильмах, таких как "Кое-что от Тиффани", "Скамейка запасных" и "Паника".

Он родился в семье Джека Николсона и его бывшей партнерши Ребекки Бруссард, с которой у актера "Сияния" также есть дочь Лоррейн.

У Джека пятеро детей от четырех разных женщин, а также дочь Тесса Гурин, которую он никогда публично не признавал своей.

Напомним, 23 апреля Фокус писал о том, что знаменитый актер Джек Николсон стал затворником.