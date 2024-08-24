В Торонто выставили на продажу дом, где жила Меган Маркл: как он выглядит (фото)

В этом доме Меган Маркл встречалась с принцем Гарри два года, прежде чем переехать к нему в Лондон.

Related video

Дом с тремя спальнями в Торонто, который Меган Маркл снимала у стилиста Элизабет Кабрал, когда снималась в сериале "Форс-мажоры", выставлен на продажу за $1,9 млн, сообщает People. Именно здесь она жила в 2016 году, когда начала встречаться с принцем Гарри.

Недвижимость недавно была отремонтирована и, как говорится в описании, имеет элегантную высококачественную отделку. Входная дверь окрашена в синий цвет "Тиффани", а в доме есть две ванные комнаты "в стиле спа". Он также может похвастаться гаражом на две машины и даже зарядным устройством Tesla.

Дом расположен в месте, "которое любят семьи, ученые и знаменитости", в непосредственной близости от "отличных школ", пяти супермаркетов и ледового катка.

Внутри дома есть большая и светлая кухня со всей необходимой техникой и мебелью и отремонтированный подвал, а снаружи – крыльцо и просторная терраса. В интерьере преобладает белый цвет с вкраплениями серого.

В Торонто Меган жила со своими собаками Богартом и Гаем, и во дворе она обустроила вольер и игровую площадку с песочницей. Там же бывшая актриса часто летом устраивала барбекю для друзей.

Именно сюда дважды в месяц приезжал принц Гарри, чтобы провести время с Меган. Об этом он даже упоминает в своих мемуарах "Запасной".

"Мэг была рада показать мне свою жизнь, своих собак, свой маленький дом, который она обожала", – писал герцог Сассекский.

В 2017 году переехала из этого дома в Лондон, чтобы жить с будущим мужем. Пара поженилась в 2018-м, а два года спустя сложила с себя обязанности членов королевской семьи и улетела в США вместе с сыном Арчи. Сейчас они живут в особняке в тосканском стиле в Монтесито, Калифорния, с семью спальнями, 13 с половиной ванными комнатами, кинотеатром, тренажерным залом, бассейном и курятником.

В интервью The Cut в 2022 году Меган назвала свой дом "спокойным и исцеляющим" и сказала, что он заставляет ее "чувствовать себя свободной". В той же статье издание пояснило, что "дом в Монтесито — это тот большой дом, который заставляет вас вспоминать, что невообразимое богатство на самом деле является чьей-то повседневной реальностью".

Дом в Торонто был продан через год после того, как Маркл съехала, и нынешняя владелица заплатила за него $1,6 млн.

Ранее Фокус писал, во сколько Колумбии обошелся тур принца Гарри и Меган Маркл.