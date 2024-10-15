Так решили звезды: какая кошка подходит вам по знаку Зодиака

Каждая из этих пород ярче раскрывает зодиакальные черты своего хозяина и соответствует им.

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Люди делятся на два типа: те, кто любят кошек, и те, кто к ним равнодушен. Однако даже второй категории, наверняка, будет интересно, какая порода подходит их знаку Зодиака. Ресурс Style Caster назвал идеальные породы кошек для каждого из 12 знаков. Пушистые питомцы олицетворяют и подчеркивают лучшие черты своего хозяина, в том числе и его астрологические особенности.

Овен: бенгальская кошка

Несмотря на свою активную личность и манеру поведения, бенгалы столь же ласковы, сколь и игривы. Подобно покровителю Овнов, планете Марс, бенгалы, как правило, крупнее других пород благодаря своему мускулистому телу, любят охотиться и отличаются высоким интеллектом. Поэтому бенгалов можно научить выполнять команды, например, сидеть или приносить предметы. Также они способны самостоятельно научиться открывать двери и холодильник и даже включать воду и свет.

Телец: персидская кошка

Персидских кошек не зря называют "кукольными мордашками". Для знака, чьим покровителем является Венера, нет ничего более шикарного, чем эта порода кошек. Все, от ее длинной блестящей шерсти до очаровательных черт мордочки, идет рука об руку с чувственной персоной Тельца. Когда эта порода не позирует гламурно перед камерой смартфона, она предпочитает бездельничать и уединиться. Персидские кошки, как правило, расслаблены. Терпеливые и нежные, персы могут быть такими же ласковыми и любящими, когда они полностью доверяют своему человеку.

Фото: Petstory

Близнецы: абиссинская кошка

Умные и очень любопытные, в абиссинцах, как и в Близнецах, есть что-то врожденно непостоянное. Возможно, это сочетание их гладкого и стройного телосложения или их визуально поразительного взгляда, который можно легко принять за озорство. Но эту породу часто сравнивают по темпераменту с собаками, особенно когда дело касается их неугасающей тяги к исследованиям. Они ловкие и умные, что не только делает их отличными охотниками, но и немного непослушными во время взаимодействия со своими любимыми людьми.

Фото: Live Science

Рак: шотландская вислоухая кошка

Круглая мордашка шотландской вислоухой похожа на покровителя Раков, Луну. Эта порода отличается большими и ласковыми глазами, невероятной общительностью и красотой. Скоттиш-фолды — уравновешенные, не сильно активные, величественные и дружелюбные. Они не выносят одиночества, поэтому они будут ходить по пятам хозяина, с добротой относиться ко всем членам семьи и детям.

Лев: рэгдолл

Подобно теплому и харизматичному Солнцу, которое является твоим планетарным правителем Львов, рэгдолл столь же социален, сколь и величественен. Дружелюбная и голосистая, когда необходимо, эта порода кошек может подарить массу любви. Однако не меньше они нуждаются и в ответных чувствах со стороны человека.

Дева: мейн-кун

Нежные и дружелюбные в своем непосредственном окружении, Девы и мейн-куны похожи в своей приземленной, но подвижной природе. Их тайна так же глубока, как и их богатые и замысловатые окрасы, поэтому ни один мейн-кун не похож на другого. Еще одна примечательная черта этой породы кошек — это их послушание и врожденная преданность.

Фото: Соцсети

Весы: сибирская кошка

Весы, ваша компромиссная и ищущая гармонии натура напоминает натуру сибирской кошки как характером, так и тем, что привносите в любую компанию теплоту и любовь. Хотя, в дополнение к любящему темпераменту сибиряка, у него также есть независимая черта, похожая на вашу ветреную сущность и правящую стихию, — воздух. Это тонкий, но очаровательный баланс.

Фото: Хвост Ньюс

Скорпион: сиамская кошка

Как и Скорпион, сиамская кошка обладает не самым простым характером, виной чему Плутон. Она не терпит посягательств на личное пространство и четко выстраивает границы, ревнует и боится разлуки. Вместе с тем это очень умные кошки и преданные своему человеку. Все, как у Скорпионов: если уж найдут ключ к сердцу, то это навсегда.

Стрелец: корниш-рекс

Стрельцы — энергичные и общительные натуры. Корниш-рексы похожи на этот знак, управляемый Юпитером, неисчерпаемой ловкостью и энтузиазмом. Несмотря на то, что это кошка небольшого или среднего размера, ее невероятная харизма объясняет, почему она может казаться выше. Добавьте сюда ее ум и спонтанность — и получите идеального компаньона.

Фото: Kennedy News and Media/Twitter

Козерог: американская короткошерстная

Козероги, вы гордитесь тем, что являетесь успешным кормильцем, который может защитить себя и свое. Все это — благодаря вашему планетарному правителю Сатурну, способствующему интуиции в отношении инвестиций и бизнеса. Американская короткошерстная, которая была выведена из рабочих кошек, тоже добытчик, охотник и защитник. Эти черты очень гармонируют с натурой Козерога, что делает породу идеальной для него.

Водолей: сфинкс

Водолей — персонаж непостоянный, творческий и непредсказуемый, что немало обусловлено Ураном, его планетарным покровителем. Если бы у кошки-сфинкса была правящая планета в астрологии, это был бы не кто иной, как все тот же непредсказуемый Уран. Ничего в этой породе кошек не является нормой в ее традиционном понимании. Сфинксы, как и Водолеи, общительные, озорные, ориентированы на людей и очень любят внимание. Знакомо, Водолеи?

Рыбы: британская голубая короткошерстная

Эта порода кошек, которая любит спать по 10-16 часов, полностью соответствует планетарному покровителю Рыб, сонному Нептуну. Шерсть британской голубой мистическая и неуловимая по своей природе, благодаря гену, который разбавляет черный пигмент в ее мехе, придавая ему голубоватый оттенок. Нежные по своему темпераменту, они милы и общительны с теми, кому доверяют, но не подпускают к себе чужих. Все, как любят Рыбы.

Фото: Google Sites

Ранее Фокус писал, какие породы кошек лучше всего ловят мышей.