Пышнотелой модели запретили летать самолетами авиакомпаний: не помещается в кресло (фото)

Чтобы вместить свою 140-сантиметровую попу, Грейси Бон приходилось покупать в самолете сразу два или три сиденья. Однако когда она пожаловалась на неинклюзивность авиакомпаний, ей запретили заходить на борт самолетов.

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27-летняя модель из Панамы Грейси Бон, имеющая более 9 миллионов подписчиков в Instagram, пожаловалась, что теперь ей приходится раскошеливаться на перелеты частными самолетами. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

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Ранее, чтобы вместить 140-сантиметровую попу, ей приходилось покупать в самолете сразу два или три сиденья. Поэтому она поэтому начала кампанию с требованием предоставлять пассажирам инклюзивные места, большего размера. Однако авиакомпаниям такое заявление не понравилось и некоторые из них просто внесли модель в "черный список".

"Теперь мой единственный выход — перелет на частном самолете", — поделилась подробностями Грейси Бон с подписчиками.

Как оказалось, более всего в чартере ей понравился "VIP"-туалет, позволивший ей с комфортом справлять свои нужды во время десятичасового перелета.

"Являются ли перелеты частными самолетами решением для больших девушек вроде меня?" — задалась она вопросом. Ее поклонники назвали это "умной идеей". Однако хейтеры заявили, что она страдает вполне заслуженно, так как никто не заставлял ее делать операции по увеличению различных частей тела.

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