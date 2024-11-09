Зима и комнатные растения: как сохранить любимые вазоны и уберечь их от гибели

В зимние месяцы у комнатных растений – период покоя, поэтому к уходу за ними нужно подходить особенно тщательно. Чрезмерный полив, сухой воздух и сквозняки для них одинаково опасны.

Конец осени и зимние месяцы – особенный период для комнатных цветов, поскольку они, как и природа за окном, приспосабливаются в смене сезонов. В этот период уход за ними требует определенной коррекции, поскольку они не так активно растут и требуют покоя. Особенно тщательно нужно подходить к вопросу их полива, чтобы растения не погибли, а их корни оставались здоровыми и не гнили. Как это делать правильно, рассказал ресурс Plant perfect.

Когда следует поливать комнатные растения зимой?

Большинству комнатных растений зимой требуется меньше воды. Хотя зимний воздух может быть суше, цветы растут медленнее в холодные месяцы, а некоторые даже полностью впадают в спячку. Их корни могут загнить, если их переливать, поэтому в зимние месяцы следует изменить график полива и количество используемой воды.

Частота полива растений напрямую зависит от растений, размера их горшков и почвы, условий освещения, влажности и температуры дома. Следите за тем, как они реагируют на ваш текущий график полива, и вносите соответствующие коррективы.

Каковы признаки чрезмерного полива комнатных растений?

Вода необходима для выживания наших комнатных растений, но чрезмерный полив может быстро их убить, особенно зимой. Обратите внимание на следующие признаки переувлажнения комнатных растений зимой:

Одновременное опадание новых и старых листьев.

Листья коричневеют, желтеют и увядают. Это происходит из-за того, что заболоченные корни не могут эффективно поглощать кислород, что приводит к ухудшению усвоения питательных веществ и повреждению клеток.

У чрезмерно политых растений часто мягкие, мягкие стебли и корни из-за чрезмерной влажности, что указывает на потенциальную корневую гниль и повреждение тканей.

Ветви, листья или цветы покрыты плесенью. Избыточная влажность создает благоприятную среду для роста плесени, грибка и грибков на поверхности почвы или вокруг основания растения.

Корни сгнили или имеют неприятный запах.

Корни скользкие или серые.

Заражение вредителями. Переувлажненные и испытывающие стресс растения более восприимчивы к заражению вредителями, такими как грибные комарики и корневая тля

Если перелив случился, растения можно пересадить в свежую почву и посмотреть, восстановятся ли они. Полностью сгнившие корни — это безнадежное дело, поэтому лучше упреждать такое развитие событий и не допускать избытка воды.

Если растение слишком залито водой, его необходимо пересадить, чтобы не допустить гибели корней Фото: freepik

Поливать комнатные растения только в том случае, если почва сухая как минимум на 5 см в глубину. Всякий раз, когда растение высыхает, убедитесь, что оно хорошо полито. Обычно поверхность почвы высыхает быстрее в зимние месяцы, но это не обязательно означает, что комнатному растению нужна вода. Поливать цветы зимой нужно так, чтобы в горшке не оставалась лишняя вода.

Поддерживайте влажную среду для своих растений. Опрыскивание поверхности лиан или листьев комнатных растений обеспечивает влажность цветам зимой, но это работает только для определенных видов, таких как денежные деревья и алоказии. Для остальных лучше использовать увлажнитель или поддон с галькой, следя, чтобы вода в нем тоже не застаивалась.

Кроме того, вазоны нужно держать подальше от вентиляционных отверстий и сквозняков.

Поливать цветы необходимо обильно, но реже. Маленькие порции воды могут навредить или убить растение, потому что вода не достигнет корней и не будет способствовать здоровому, глубокому росту.

Для полива необходимо использовать воду комнатной температуры. Это поможет комнатным растениям избежать шока, особенно зимой. Комнатное растение, подвергшееся воздействию слишком горячей или холодной воды, может пострадать и получить стресс.

Следует помнить, что разным комнатным растениям требуется разное количество воды. Например, засухоустойчивым кактусам и суккулентам достаточно минимального полива, в то время как некоторым тропическим комнатным растениям может потребоваться более частый зимний полив.

Чтобы не забывать, когда и что поливалось, лучше завести расписание поливов. Это можно сделать как на бумаге, так и вносить заметки в телефон.

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