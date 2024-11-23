Медсестра хосписа рассказала, о чем больше всего жалеют люди в последние минуты жизни

В конце земного пути люди пересматривают свои ценности и честно говорят о том, чего не сделали или что из сделанного явно не біло настолько важнім, как когда-то казалось.

Медсестра Джули Макфадден, которая работает в одном из хосписов Лос-Анджелеса и рассказывает о своей работе в Instagram, где на нее подписаны 379 тысяч человек, в беседе с хирургом NHS доктором Караном Раджаном на его канале назвала вещи, о которых люди жалеют в последние минуты своей жизни.

Женщина, чей опыт работы с умирающими составляет более 15 лет, перечислила три самых распространенных сожаления. Их Джули больше всего слышит от пациентов на смертном одре.

Чаще всего, по ее словам, умирающие сожалеют о том, что не ценили годы, проведенные в добром здравии.

"Первое, что я слышу все время, — это то, что они сожалеют о том, что не ценили свое здоровье, пока оно у них было. Это первое, что мне говорят люди, я бы хотела понять, как это здорово — иметь работающее тело", – говорит Макфадден.

Второе, о чем сожалеют люди, которым осталось жить считанные часы, – это то, что они "слишком много работали", из-за чего большая часть их жизни прошла мимо.

Третий пункт – отношения. Джули объяснила, что люди либо жалеют, что не сохранили определенные отношения и дружбу, либо сожалеют, что таили обиды и не смогли их отпустить.

Кроме трех основных жалоб есть и другие, говорит Джули. Например, многие пациенты говорят, что их слишком заботило мнение других, из-за чего они упустили возможности, не сделали то, чего хотели и тому подобное.

Слова Джули в своей книге "Пять главных сожалений умирающих" подтверждает Бронни Уэр, которая работала с паллиативными пациентами и даже перенесла тяжелую депрессию. В книге она собрала свой опыт по уходу за смертельно больными или старыми людьми, а также назвала вещи, которые в конце жизни переосмысливали ее подопечные. Вот пять главных цитат:

"Я бы хотел иметь смелость прожить жизнь, достойную меня, а не ту, которую от меня ожидали другие".

"Я бы хотел не работать так усердно".

"Я бы хотел иметь смелость выразить свои чувства".

"Я бы хотел поддерживать связь с друзьями".

"Я бы хотел позволить себе быть счастливее".

Ранее Фокус писал, что доктор Кристофер Керр, врач паллиативной помощи из Буффало (штат Нью-Йорк, США), провел основательное исследование, изучая истории более 1000 пациентов на смертном одре.