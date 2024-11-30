Призрак Африки: чем уникальна черноногая кошка и почему ее почти нереально увидеть

Самая маленькая кошка Африки отличается невероятными охотничьими инстинктами и съедает до 3000 грызунов в год.

Черноногая кошка Felis nigripes – самая маленькая кошка в Африке и одна из самых маленьких диких кошек в мире. Представители этого вида ведут одиночный образ жизни, и их даже прозвали призраками, поскольку они убегают и прячутся при малейшем намеке на приближение чего-то или кого-то, пишет ресурс Big Cat Rescue.

Черноногие кошки встречаются только в трех странах Южной Африки: Ботсване, Намибии и Южной Африке, в основном на равнинах с короткой и средней травой, в пустынях с кустарниками и на песчаных равнинах, включая пустыни Калахари и Кару. Лучшим местом жизни для них являются участки травы с высокой плотностью грызунов и птиц. Черноногие кошки избегают кустарниковых и каменистых местностей, возможно, из-за наличия других плотоядных животных.

Как выглядит черноногая кошка

Длина взрослого животного – от 23 до 52 см с хвостом (его длина – 12-20 см), а высота – около 20 см. Кошки весят от 1 до 2,5 кг.

Ее мягкая, густая шерсть варьируется от темного до бледно-рыжевато-золотистого цвета с ярким рисунком из округлых темно-коричневых или черных пятен, которые иногда сливаются в полосы или кольца. Их большие глаза янтарные или серовато-коричневые. Подбородок, грудь, живот и внутренняя часть ног беловатые, а задняя часть ушей – бледно-коричневая. На каждой щеке у кошек есть две темные полосы, а на передних ногах и бедрах — темные полосы. Короткий хвост, примерно в половину длины тела, имеет два или три черных кольца, сужающихся к черному кончику. В качестве особой адаптации к своей пустынной среде обитания эти кошки имеют широкий череп с большими круглыми ушами, которые обеспечивают улучшенный слух. Низко посаженные уши часто полностью приплюснуты в "агрессивной" позе. Они защищены от горячего песка шерстью на черных подошвах ног.

Размножение и развитие

Черноногие кошки предпочитают одиночество, за исключением самок с зависимыми котятами и во время спаривания. Самки достигают половой зрелости в возрасте от 8 до 12 месяцев. Течка у них длится всего 1-2 дня, в течение которых они несколько часов готовы к спариванию. После 63–68 дней беременности на дне норы рождается от одного до четырех котят весом 60–84 грамма. Самки приносят два помета в год. Мать часто меняет логово, чтобы не привлекать хищников. Их глаза открываются примерно на седьмой день. Котята становятся независимыми через 3–4 месяца, но остаются в пределах досягаемости матери в течение длительного времени. Они начинают охотиться в раннем возрасте, что является еще одним признаком жизни в суровых условиях. Когда мать подает сигнал тревоги, детеныши разбегаются и замирают, пока опасность не минует.

Котята черноногой кошки очень рано становятся самостоятельными

Маленькая, но невероятно прожорливая

У местных жителей есть легенда, утверждающая, что эти крошечные кошки могут завалить жирафа. Хотя это неправда, но наличие подобного поверья как нельзя лучше характеризует этих маленьких бойких кошачьих.

В ходе исследования в Южной Африке ученые обнаружили, что черноногими кошками было потреблено 1725 видов добычи, причем самцы выбирали более крупные виды добычи. Чаще всего съедались млекопитающие (72%), за ними следовали мелкие птицы, а вот беспозвоночные, земноводные и рептилии особым спросом у кошек не пользовались. Мелкие грызуны, такие как большеухая мышь, были особенно важны в репродуктивный сезон для самок с котятами. В отличие от самок, самцы не особо меняли свой рацион в зависимости от времени года.

Одна маленькая черноногая кошка съедает 3000 грызунов каждый год. Известно также, что они едят мертвых ягнят антилопы-прыгуна, хотя сами не убивают их. Более крупные самцы могут съесть взрослого капского зайца, который весит примерно столько же, сколько и кошка. Также было замечено, что они едят яйца, осторожно раздавливая их между челюстями, а затем вылизывая содержимое. Хотя они могут получать необходимую им влагу из добычи, они будут пить воду, если она доступна.

Черноногие кошки укрываются в жаркий день в заброшенных норах зайцев-беляков, дикобразов и трубкозубов или в термитниках.

Кошка со своей добычей

Особенности охоты

Черноногие кошки – прирожденные охотники. Считается, что они ведут строго ночной образ жизни, активизируясь между закатом и восходом солнца. Их ночная активность меняется в зависимости от продолжительности ночи, они выходят и возвращаются в логово в течение 30 минут. Пушистые охотники могут до 40 минут сидеть у нор грызунов или пугать гнездящихся птиц. Иногда за охотящимися кошками следят болотные совы, которые пикируют на вспугнутую добычу.

Во время охоты эти животные взбираются на деревья в поисках птичьих гнезд, передвигаясь только по стволу дерева. Ветки их не интересуют, поскольку отличительной чертой черноногой кошки является то, что она плохо лазает из-за своего коренастого тела и короткого хвоста.

Нападая на летающих птиц, эти кошки могут прыгать на расстояние до 2 метров и на высоту 1,5 метра.

Черноногие кошки предпочитают ночную охоту

Что будет, если загнать черноногую кошку в угол?

Как и большинство других мелких кошек, черноногие кошки ведут одиночный образ жизни и собираются только для размножения. Они крайне необщительны, и увидеть их – большая удача.

Их крики громче, чем у других кошек их размера. Исследователи не исключают, что это для того, чтобы они могли кричать на относительно больших расстояниях. Однако, находясь близко друг к другу, черноногие кошки используют более тихое мурлыканье или бульканье.

Когда они чувствуют угрозу, то шипят и даже рычат. Если черноногую кошку загнать в угол, она может быть довольно свирепой. Из-за такого поведения местные жители называют их miershooptier, что в переводе означает "муравейниковые тигры". Вторая причина такого названия – любовь этих кошек отдыхать в полых термитниках.

Несмотря на маленький рост, эти кошки обладают очень смелым характером

Можно ли держать черноногих кошек в доме?

Этих обитателей пустыни трудно растить в неволе за пределами их родного ареала. У них очень специфические требования к среде обитания, и их необходимо содержать в сухих условиях. Однако зоопарк Вупперталя в Германии добился отличных успехов в размножении, и ядро ​​популяции в неволе находится именно там.

Для жизни черноногие кошки выбирают пустые норы

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