Александра Гончарук об участии в Нацотборе на Евровидение-2025, травме и песне "Живи": интервью Фокусу

Александра Гончарук — киевская артистка, чей путь в музыке начался с раннего детства, а первая большая песня "Живи" стала ее личной терапией. Она рассказывает о вызовах в музыке, пережитых трудностях и о том, как нацотбор на Евровидение-2025 стал для нее важной возможностью поделиться своим творчеством с миром.

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"Точка пересечения" — это песня, которая отражает сложный и эмоционально насыщенный период в жизни Александры Гончарук. Участница нацотбора на Евровидение-2025 рассказывает, как пережитый трагический опыт изменил ее подход к музыке и вдохновил на создание песни "Живи". "Это не просто песня, это мой выбор жить после трагедии", — признается артистка. Подробнее в интервью Фокусу с Александрой Гончарук, которая выступает под сценическим именем Слухай Сашу.

Александра, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы родом и как начался ваш путь в музыке?

Я родилась в Киеве. С детства варилась в теме музыки. Все началось с папы, который является музыкантом и в свое время участвовал в легендарном фестивале — Червона Рута. В 6 лет попросила родителей отправить меня в музыкальную школу. Бабушка решила, что мне надо идти на класс скрипки. Я не была против.

Но не скажу, что для ребёнка это какой-то классный опыт, ведь иногда, как в моём случае, музыкальная школа может стать настоящим ментальным испытанием и из-за некомпетентных, злых преподавателей отбить желание связывать жизнь с музыкой. После окончания музшколы я несколько лет не брала скрипку в руки совсем. На столько была большая травма. Но сейчас не представляю себя без этого инструмента.

Александра Гончарук Фото: Olexandra Goncharuk

Расскажите о своих родителях, чем они занимаются?

Мои родители это две полярности. Папа — предприниматель, культурный деятель, актер, музыкант. Мама — проджект-менеджер в крупной медицинской компании. Папа с детства поддерживал мое творчество. Он довольно осторожно давал определенные советы, чтобы я самостоятельно могла найти свой стиль и себя в музыке. Ни одного праздника не обходилось без джема, песен, танцев. Мама хотела видеть меня в какой-то более "серьезной" профессии. Но увидев со временем мое творчество, изменила мнение в пользу музыкальной карьеры.

Расскажите подробнее о вашем опыте в музыкальной школе

Я с раннего детства мечтала о музшколе и не подозревала, что это учебное заведение принесет мне множество ментальных препятствий и травм. Думаю, большинство людей, которые закончили подобное музыкальное заведение будут иметь похожий негативный опыт. К сожалению, психологическое насилие присутствовало на большинстве занятий. Каждый год заканчивался словами "все, я бросаю школу, это мое последнее занятие". Но каждый год, после летних каникул я возвращалась. Перед своим последним и самым главным экзаменом, вместо слов поддержки я услышала "Если сдашь — это будет чудом" от своей преподавательницы. После окончания музыкальной школы я несколько лет не брала инструмент в руки. Но со временем, решила несмотря на травму все же заиграть и полюбить скрипку. И сейчас очень рада тому, что смогла побороть этот барьер.

Кто или что повлияло на ваш музыкальный стиль? Есть ли артисты, которых вы считаете своими наставниками или примерами для подражания?

Я выросла на классике: Ah-ha, U2, Radiohead, David Bowie, Beatles и другие. Очень много слушала и слушаю направления инди и иконическим звучанием считаю для себя группу Alt-J. 10 лет назад я впервые услышала их трек "Taro" и почувствовала все то же, что человек переживает во время первой безумной влюбленности. Смыслы, инструментал. Все при нем. До сих пор возвращаюсь к этой композиции, когда быстро надо поднять себе настроение.

Если говорить о примерах для подражания, то на ум приходит саунд продюсер и брат всеми известной Billie Eilish — Finneas Eilish, который написал большинство песен для Билли. Очень нравится его видение и работа со звуком, мелодией.

Как вы обычно создаете свои песни? Что для вас сначала: мелодия, текст или настроение?

Последние пару лет первым в процессе написания появляется мелодия. На эту мелодию делаю небольшой каркас с басом, драм партии. Под это потом уже набрасываю текст, учитывая ритм, фонетические интересные приемы и тому подобное. Настроение понимаю, когда слышу первые нотки. Но иногда могу сесть за написание музыки с целью передать актуальные эмоции, события.

Александра Гончарук Фото: Olexandra Goncharuk

Есть ли у вас любимая песня среди тех, что вы написали? Если да, то какая и почему?

Трудно назвать любимую песню, потому что каждую люблю, как мои детки. Но, вероятно, самой особенной является — "Точка пересечения". Это очень личная история для меня. Я много плакала, улыбалась и вкладывала себя во время ее написания. Она была для меня настоящей терапией, потому что только так, в трудный для себя период я могла вербализовать весь тот водоворот чувств, который был внутри.

Вы участвуете в национальном отборе на Евровидение-2025. Как появилась идея подать заявку?

В какой-то момент мне очень надоело писать о любви и я поставила себе цель написать песню о чем угодно, но не на тему любви, романтики и тому подобное. И однажды вечером я вспомнила о своей лучшей подружке — Саше Близнюковой и ее таланте писать невероятные тексты. Копаясь в ее материале я наткнулась на текст, который меня ну очень вдохновил и за один вечер я написала песню "Живи" на текст Саши.

Когда я за пару часов написала почти готовое демо на песню, осознала, что писала ее прежде всего для себя. Потому что год назад я пережила прямой прилет ракеты в дом, в котором находилась на тот момент и это тяжелое событие имело негативные последствия — перманентная апатия, нежелание что-то делать, потому что "зачем, если шансы умереть довольно высоки?" И так далее. Но в мою жизнь быстро ворвался спорт, а точнее скалолазание и путешествия. Этот год был годом ментального исцеления. Я очень много путешествовала, лазила по скалам, купалась в реках, жила в палатках и так далее. И этот трек на 100% описал мой момент выбора между "дать себе утонуть в негативных мыслях" и "выбрать жить сейчас", потому что кто, как не ты теперь знаешь, что жизнь имеет конец.

Как только песня была дописана, я поняла, что ее должны услышать наши люди, которых мне очень хочется поддержать. Я знала, что проходит нацотбор и подумала, что это неплохая возможность показать миру песню.

Расскажите историю о том дне — дне прилета

Это было 2 января 24-го года. Киев переживал массированную ракетную атаку и, к сожалению, я не слышала взрывов, чтобы проснуться и спуститься в укрытие. Проснулась я уже от самого прилета ракеты во двор дома. Это был очень страшный, громкий звук. Дом будто подлетел. Очень хотелось кричать и плакать, но магическим образом я взяла себя в руки и спустилась вниз. Дополняло эту страшную картину еще и то, что взрывы не заканчивались. Внизу нас ждали завалы, которые немного препятствовали проходу из подъезда во двор. Страшно было видеть лица пожилых соседей. Все было как будто в замедленной съемке. На данный момент это самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор посекундно его помню и иногда вижу во сне.

Это событие показало, что есть реальные риски умереть и что жизнь — это очень хрупкая "материя". Я переживала несколько стадий. От сильной, тягучей апатии до выбора жить эту жизнь ярко, потому что все может закончиться в один день. Этот прилет стал для меня катализатором выйти из амплуа просто автора для других артистов и показать себя, свое творчество, свой голос.

Раньше я переживала из-за вещей вроде "а что, если людям не понравятся мои песни". Но после дня Х все подобные страхи потеряли смысл. Хочется чтобы люди и мои дети просто имели возможность услышать мое творчество.

Александра Гончарук Фото: Olexandra Goncharuk

Есть ли для вас конкуренты, которые кажутся особенно сильными в нынешнем нацотборе?

Не считаю кого-то из участников своим конкурентом, потому что все мы очень разные и интересные. Для себя выделила GRISANA. Очень зажигательный трек, как и сама исполнительница.

Какие ближайшие творческие цели вы ставите перед собой, кроме участия в нацотборе?

Больше писать музыку для фильмов. Потому что кроме сольной карьеры мечтаю построить имя талантливого, узнаваемого кинокомпозитора. Также планирую как можно больше выпускать собственного творчества и выходить из-под амплуа исключительно автора, саунд-продюсера.

Как вы оцениваете свои шансы? И что для вас главное: победа или возможность донести свое творчество до более широкой аудитории?

В настоящее время голосование закончено и поздравляю с победой Финку! Не думала о победе, потому что имела целью быть услышанной людьми. Так оно и произошло. Каждый день у меня слезинка на лице от количества сообщений о том, как людям важно было услышать трек "Живи" и его смысл. Это самая высокая похвала для меня.

Напомним, ранее Фокус писал, из Винницы в Берлин: как MON FIA стала одной из главных претенденток на Евровидение-2025.