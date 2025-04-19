Аромат успеха: как Molton Brown покоряет мир, оставаясь верным своим ценностям

Более 50 лет Molton Brown использовал мощный потенциал ароматов.

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С момента своего основания более полувека назад, британский бренд Molton Brown зарекомендовал себя как символ роскоши и изысканности, мастерски используя силу ароматов. От летней свежести Delicious Rhubarb & Rose до бодрящего бриза Coastal Cypress и Sea Fenhel и пьянящего тепла Oudh & Gold, каждый аромат является результатом кропотливой работы ведущих парфюмеров, которые уделяют внимание деталям, достойное нишевых парфюмов.

Непревзойденные уровни концентрации ароматов и признание потребителей

Уникальность Molton Brown заключается не только в мастерстве создания композиций, но и в высокой концентрации ароматических веществ в своих продуктах. "Мы все еще единственный бренд, который предлагает такие непревзойденные уровни концентрации ароматов в наших продуктах. Потребители очень требовательны; они признают силу, долговечность и качество", — подчеркивает Беатрис Дескорпс, глобальный вице-президент по бренду и маркетингу Molton Brown. Именно эта преданность качеству завоевала лояльность потребителей по всему миру.

Глобальное присутствие Molton Brown: расширение рынка роскошной британской косметики

Бренд Molton Brown стал настоящим амбассадором британской роскоши на мировой арене. Его продукцию можно найти в Северной Америке, Австралии, Европе, а недавно бренд успешно вышел на рынки Ближнего Востока и Азии. Глобальная сеть Molton Brown насчитывает 71 бутик, 1414 оптовых точек продаж, 115 магазинов в туристических зонах и представленность в 1437 отелях. Хотя официальные данные о доходах не разглашаются, Kao Corporation, которая приобрела Molton Brown в 2005 году, отмечает значительный вклад бренда в рост своего косметического бизнеса.

Поддержка качества и устойчивого развития от Kao Corporation

Владелец Molton Brown, японская корпорация Kao, разделяет ценности бренда в отношении качества и экологической ответственности. "Их [Kao] стандарты качества и устойчивого развития очень высоки. Они не хотят сокращаться и считают, что продукт должен иметь соответствующий уровень качества, чтобы создать лояльность", — отмечает Беатрис Дескорпс. Kao предоставляет Molton Brown независимость в принятии решений, способствующих развитию бренда, включая инвестиции в розничную и оптовую торговлю.

История Molton Brown: от лондонской парикмахерской до мирового бренда

История Molton Brown началась в 1971 году с небольшой парикмахерской в Лондоне, основанной Кэролайн Берштейн и Майклом Коллисом. Сначала бренд специализировался на уходе за волосами, но быстро трансформировался в производителя роскошных средств личной гигиены, воплощая уникальный британский стиль и философию "личность прежде всего". От ручного смешивания растительных ингредиентов в подвале до собственного производства в Элсенхеме, бренд сохранил верность своим ценностям.

Фирменные ароматы, выдержавшие испытание временем

Некоторые ароматы Molton Brown стали настоящей классикой. Orange & Bergamot, выпущенный в 1984 году, стал первым фирменным ароматом бренда. Re-charge Black Pepper, созданный в 2002 году, быстро завоевал популярность благодаря своему пряному и землистому сочетанию нот. Эти ароматы доказывают, что настоящее качество и уникальность не подвластны времени.

Творческий подход к разработке ароматов и сотрудничество с парфюмерами

Molton Brown гордится своим подходом к созданию ароматов, тесно сотрудничая с талантливыми парфюмерами. "Ценность личного опыта и творческий инстинкт парфюмера — это то, что в первую очередь побуждает к инновациям в ароматах", — объясняет Беатрис Дескорпс. Бренд предоставляет парфюмерам свободу творчества, обеспечивая доступ к широкой палитре ингредиентов и достаточный бюджет для реализации самых смелых идей.

Партнерство с роскошными отелями и розничными сетями

Подтверждением высокого статуса Molton Brown является его сотрудничество с престижными гостиничными сетями, такими как Groupe Germain Hotels, BlueVillas и Whatley Manor. Бренд также представлен в ведущих розничных магазинах, включая Selfridges, Blue Mercury, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus. Molton Brown тщательно подходит к выбору партнеров, отдавая предпочтение тем, кто разделяет их стандарты качества и стремление к созданию незабываемых впечатлений.

Фирменные ароматы, выдержавшие испытание временем

Некоторые ароматы Molton Brown стали настоящей классикой. Orange & Bergamot, выпущенный в 1984 году, стал первым фирменным ароматом бренда. Re-charge Black Pepper, созданный в 2002 году, быстро завоевал популярность благодаря своему пряному и землистому сочетанию нот. Эти ароматы доказывают, что настоящее качество и уникальность не подвластны времени.

Творческий подход к разработке ароматов и сотрудничество с парфюмерами

Molton Brown гордится своим подходом к созданию ароматов, тесно сотрудничая с талантливыми парфюмерами. "Ценность личного опыта и творческий инстинкт парфюмера — это то, что в первую очередь побуждает к инновациям в ароматах", — объясняет Беатрис Дескорпс. Бренд предоставляет парфюмерам свободу творчества, обеспечивая доступ к широкой палитре ингредиентов и достаточный бюджет для реализации самых смелых идей.

Партнерство с роскошными отелями и розничными сетями

Подтверждением высокого статуса Molton Brown является его сотрудничество с престижными гостиничными сетями, такими как Groupe Germain Hotels, BlueVillas и Whatley Manor. Бренд также представлен в ведущих розничных магазинах, включая Selfridges, Blue Mercury, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus. Molton Brown тщательно подходит к выбору партнеров, отдавая предпочтение тем, кто разделяет их стандарты качества и стремление к созданию незабываемых впечатлений.

Развитие онлайн-платформы и привлечение новой аудитории через TikTok

Molton Brown активно развивает свою онлайн-платформу, используя современные инструменты для персонализации опыта покупателей. Бренд также инвестирует в стратегию продвижения в TikTok, рассматривая эту платформу как эффективный способ привлечения более молодой аудитории и общения с ней в более неформальной манере.

Географическая экспансия: новые рынки в Азии и на Ближнем Востоке

Многоканальный подход к розничной торговле позволяет Molton Brown успешно расширять свое географическое присутствие. Недавно бренд открыл свои магазины в Малайзии, Индонезии и Японии, демонстрируя значительный рост в этих регионах. В планах компании — дальнейшая экспансия на рынки Индии и Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии.

Дальнейшие планы развития Molton Brown под руководством Kao Corporation

Расширение Molton Brown является частью глобальной стратегии Kao Corporation "Global Sharp Top", направленной на развитие брендов с высоким потенциалом. Компания планирует дальнейший рост Molton Brown не только на международных рынках, но и в Великобритании, Европе и США.

Molton Brown — сочетание уникальности, экологичности и глобального роста

Molton Brown продолжает покорять новые вершины, оставаясь верным своим ценностям — уникальности, высокому качеству, экологической ответственности и инновационному подходу к созданию ароматов. Благодаря поддержке Kao Corporation и четкой стратегии развития, бренд имеет все шансы стать ведущим игроком на мировом рынке роскошной парфюмерии и средств личной гигиены.

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