Нина Акимова: украинский дизайнер, которая представляет Украину на мировой модной арене

Среди главных событий этого сезона в Киеве стала Международная выставка обуви, где бренд Ninami привлек внимание экспертов и байеров своим сочетанием классики и современных тенденций.

Коллекция, которую создала дизайнер Нина Акимова, поразила мастерством ручной работы. Выбор материалов, совершенная посадка и детали были продуманы до миллиметра.

Стиль Ninami легко узнать: это элегантность, которая не требует громких слов. Эта обувь создана для женщин, которые хотят выглядеть уверенно и одновременно чувствовать комфорт.

"Я верю, что украинские женщины заслуживают не только красоты, но и удобства. И приятно видеть, что наши модели так же полюбились женщинам во всем мире. Они ценят ручную работу, высококачественные материалы и чувствуют в этом настоящую ценность", — говорит дизайнер.

За последний год бренд Ninami стал участником нескольких престижных событий: показы на Fashion TV, звание "Бренд года" на Blogger Awards, а также презентации в Нью-Йорке и фэшн-показ в Майами. Все это подтверждает, что украинский дизайн уверенно выходит на международную арену.

Сегодня имя Нины Акимовой ассоциируется не только с модой, но и с новым образом украинской женщины — сильной, стильной, свободной в своем выборе.