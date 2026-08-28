67-летний телеведущий рассказал об усыновлении ребенка: где сейчас Владимир Горянский (фото)

Народный артист Украины Владимир Горянский признался, что обсуждал с женой возможность усыновления ребенка. Несмотря на серьезность такого решения, 67-летний актер не исключает подобного сценария в будущем и оставляет этот вопрос открытым.

Артист уже 10 лет состоит в браке с продюсером Еленой Горянской, однако у супругов нет общих детей. В интервью для проекта "Наедине с Гламуром" Горянский отметил, что стать отцом в его возрасте — это огромная ответственность и немалое испытание, ведь воспитание требует колоссального запаса сил и энергии.

"Знаете, всё-таки нужно быть ответственным. Можно завести детей, но если ребенку будет 10 лет, то мне уже будет почти 75… Это большая ответственность. Мы думали об этом, но я пока не знаю. Чтобы решиться на этот шаг, воспитать ребенка, чтобы он в 18 лет вышел в мир — знаете, сколько энергии для этого нужно? Поэтому как Бог даст. Если Бог захочет, Он это сделает так, что мы даже не заметим", — поделился своими мыслями актер.

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Владимир и Елена Горянские Фото: Instagram

Отметим, что с 2015 года Владимир Горянский женат на продюсере Елене. Для него это второй брак — ранее он был женат на женщине по имени Лариса, от которой у него есть 20-летняя дочь Мария.

Где сейчас находится и чем занимается Владимир Горянский

Несмотря на почтенный возраст и официальный статус пенсионера, народный артист остается в Украине и продолжает активную творческую деятельность. Во время полномасштабной войны Горянский вместе с женой живет дома и активно гастролирует по стране с аншлаговыми театральными спектаклями и благотворительными проектами, направленными на поддержку украинцев. Актер категорически осуждает российскую агрессию и продолжает сниматься в отечественных кино- и телепроектах.

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