Вода у берегов курортного городка изменила цвет после того, как на пивном заводе, принадлежащем компании Orion Breweries Ltd., произошла утечка.

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Вода изменила цвет после того, как на пивном заводе, принадлежащем компании Orion Breweries Ltd., произошла утечка, и охлаждающая жидкость, используемая для регулирования температуры пивоваренного оборудования, вытекла в близлежащую реку.

Пивоварня обвинила в изменении цвета химикат пропиленгликоль, используемый в процессе охлаждения. Компания Orion извинилась за неудобства и беспокойство, которые они причинили жителям близлежащих домов и другим заинтересованным сторонам. Сотрудники компании заявили, что примут меры для предотвращения повторения утечки, которая была ликвидирована к 9:30 утра по местному времени.

Газета Okinawa Times со ссылкой на неназванного местного чиновника здравоохранения заявила, что "серьезного воздействия на окружающую среду" от утечки не ожидается. Пропиленгликоль, который также используется в качестве пищевой добавки, в лекарственной и косметической промышленности, является "общепризнанно безопасным", согласно данным Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний США.

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