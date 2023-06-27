Всего 2 процента на жизнь: сросшиеся черепами близнецы, пережившие разделение, окончили садик

Сросшиеся близнецы Эбби и Эрин Дилейни, которые пережили рискованную операцию по разделению с минимальными шансами на выживание, отметили важное событие.

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Близнецы Эбби и Эрин Дилейни, родившеися в США, пережили много трудностей и не раз бросали вызов судьбе. Сейчас девочки все еще имеют проблемы со здоровьем, но недавно они окончили детский сад, что порадовало их родителей. Об этом The Mirror.

Родившись в июле 2016 года на сроке всего 30 недель, Эбби и Эрин были соединены головкой. Это невероятно редкое состояние, которое возникает, когда эмбрион лишь частично разделяется на ранних стадиях развития. Их шансы на выживание оценивались всего в два процента при весе всего шесть килограммов.

В июне 2017 года близнецы Дилейни перенесли революционную 11-часовую операцию по разделению черепов в известной Детской больнице Филадельфии (CHOP). Вопреки всему, операция оказалась успешной и дала девочкам шанс на самостоятельную жизнь.

Шансы на выживание девочек оценивались всего в два процента Фото: SWNS

Хотя у Эбби и Эрин наблюдается задержка в развитии, их преданная мать, 33-летняя Хизер Дилейни, поделилась своей радостью, наблюдая за их выпуском из детского сада.

"Наблюдая за их выпуском, мы как будто видели сон. Это одно из тех событий, когда тебе кажется, что оно никогда не наступит. Мы еще не знаем, чего они могут достичь, поэтому для них небо — это предел", — сказала она.

На выпускном Эрин получила награду "дельфин" за ее "авантюрное сердце" и любовь к исследованиям. Эбби получила награду "оленя" за то, что она "любезный друг, который относится ко всем людям мягко и по-доброму".

"Я так горжусь ими обеими", — сказала Хизер Дилейни.

Сросшиеся близнецы, соединенные головами, известные в медицине как черепно-мозговые близнецы Фото: SWNS

Сросшиеся близнецы, соединенные головами, известные в медицине как черепно-мозговые близнецы. Это чрезвычайно редкое явление.

Врачи сообщили семье Делейни, что вероятность рождения краниопагусных близнецов составляет примерно один к 2,5 миллиона, что делает их наименее распространенным типом сросшихся близнецов. К несчастью, около 40 процентов таких младенцев рождаются мертвыми, а еще 33 процента умирают вскоре после рождения, часто из-за отказа органов и других осложнений.

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