Гардеробгейт: первая леди Великобритании угодила в первый крупный скандал

По информации СМИ, арабский миллиардер, лорд Вахид Алли обеспечил леди Викторию Стармер дорогой дизайнерской одеждой и личным стилистом.

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Премьер-министру Киру Стармеру грозит расследование в связи с возможным нарушением парламентских правил после того, как он не заявил, что некоторые из дорогих вещей его жены были куплены для нее его крупнейшим личным донором, арабским миллиардером, лордом Вахидом Алли. По сообщениям The Sunday Times, пэр Лейбористской партии оплачивал услуги личного шоппера, которые стоят около 5000 фунтов стерлингов, одежду и подгонку одежды для леди Виктории Стармер как до, так и после того, как лидер Лейбористской партии стал премьер-министром в июле.

Разгоревшийся скандал уже получил название "Гардеробгейт" (Wardrobegate), и свое мнение по этому поводу высказал колумнист Дэн Ходжес в колонке для Daily Mail, разбирая уместность появления жены премьер-министра на Лондонской неделе моды.

Он напомнил, что Виктория, юрист по специальности, переквалифицировавшаяся в терапевта по охране труда, всегда старалась держаться в тени и минимально появляться на публике, несмотря на высокий пост своего мужа.

Виктория Стармер с мужем-премьером Фото: Getty

"И ее наградой стало то, что ее бросили на растерзание волкам. Даунинг-стрит, которая всего два месяца в должности, уже, похоже, опьянена высокомерием и слепа к собственной надменности и лицемерию. То, как советники Кира Стармера управляли "скандалом Гардеробгейта" — разоблачением того, что спонсор Лейбористской партии лорд Алли подарил премьер-министру и леди Стармер десятки тысяч фунтов одежды и получил пропуск в дом № 10, теперь перешло от некомпетентности к почти преступной халатности", – пишет Ходжес.

Стармер была на Неделе моды в полном ансамбле от британско-канадского дизайнера Ли, который в прошлом одевал принцессу Уэльскую и даму Хелен Миррен. Ее взятый напрокат наряд включал блузку с бантом за 615 фунтов стерлингов и соответствующие широкие брюки за 715 фунтов стерлингов кремового цвета, украшенные узором в темно-синий горошек, который, как говорят, был вдохновлен произведением искусства лондонской итальянской художницы Каролины Маццолари".

Пока леди Стармер наслаждалась "подиумным шоу на свежем воздухе", тори требовали полного парламентского расследования Wardrobegate, а депутаты-лейбористы переваривали заявление генерального секретаря Unite Шерон Грэм, осуждающей "жестокое" сокращение их партией выплат пенсионерам на зимнее топливо.

" Еще одна проблема — это властная черта самодовольства, которая пронизывает сердцевину проекта Стармера. Среди его ближайшего окружения есть искреннее чувство — в первую очередь, по справедливости, поддерживаемое самим премьер-министром — что они "хорошие парни". Они искренне верят, что занимают позицию такого морального превосходства по отношению к своим презираемым оппонентам-тори, что все, что они делают или говорят, по определению чисто и правдиво", – продолжает автор.

По его словам, когда он спросил министра, близкого к Стармеру, как скандал с лордом Алли был допущен, тот казался искренне озадаченным.

"Лорд Алли был в офисе лидера в течение многих лет. Он — неотъемлемая часть. Это не то, что он аутсайдер, покупающий свой доступ", – ответил политик.

"Но именно таким он и является. Нет никакой разницы между богатым спонсором, оплачивающим гардероб премьер-министра, и оплатой его обоев. Но Стармер и его команда искренне не видят синергии. И, что еще важнее, лицемерия", – подчеркнул Ходжес.

Лорд Вахид Алли (в центре) Фото: Getty

Он также негодует, что леди Стармер и дальше продолжает игнорировать то, что она является первой леди Великобритании, а это требует от нее определенных действий. В отличие от предыдущих жен премьер-министра, таких как Шери Блэр или Кэрри Саймондс, она не назначила личного пресс-секретаря или советника. "Виктория не пыталась заявить о каком-либо личном политическом влиянии или получить независимый профиль. Вместо этого она полагалась на группу советников премьер-министра, которые направляли ее. "У нее нет своей команды", — заметил один из старших советников Лейбористской партии. "Она следовала советам парней Кейра. И, честно говоря, они ее подвели"", – отмечает колумнист.

На фоне всего этого ее поход на модный показ оказался очень плохим решением.

"Но еще более непростительным был совет принять пожертвование Алли в первую очередь. Особенно с учетом того, что леди Стармер предлагали бесплатные платья от ряда модных брендов, но она отказалась от них. Учитывая многочисленные торжественные мероприятия, которые ей приходится посещать, не было бы никаких проблем, если бы она решила продвигать британскую моду таким образом. И обвинений в мошенничестве и кумовстве можно было бы легко избежать", – подчеркивает Дэн.

Он резюмирует, что Виктория Стармер оказалась в ловушке, которую "ее муж расставил для своих предшественников", и напомнил, что лейбористы не стеснялись нападать на Бориса Джонсона или супругу Риши Сунака, когда появилась такая возможность. И поэтому, как только разразился Wardrobegate, леди Стармер немедленно стала "законной добычей".

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