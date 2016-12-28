Кабмин установил минимальную стипендию на уровне 1100 грн

В следующем году стипендии будут начисляться уже по рейтинговой системе

Кабинет министров Украины утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1100 грн с 2017 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 28 декабря, передает Интерфакс-Украина.

По словам первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца, основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы.

Минимальная стипендия составит 1100 грн, повышенная – 1600 грн. Также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены. Студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также студенты факультетов естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) будут получать минимальную стипендию в размере 1400 грн, а повышенную - 2036 грн.

Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.

Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.

Ранее в Минобразования сообщили, что новый порядок выплаты стипендий должен заработать с 1 января 2017 года.