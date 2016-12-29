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Главная » Деньги » В НБУ утверждают, что девальвация гривны не связана с национализацией Приватбанка
В НБУ утверждают, что девальвация гривны не связана с национализацией Приватбанка
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

В НБУ утверждают, что девальвация гривны не связана с национализацией Приватбанка

На межбанке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту

29.12.16 348
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Девальвация гривны не связана с национализацией Приватбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Сегодня, 29 декабря 2016 года, на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под одновременным давлением ряда факторов.

Среди таких факторов называется, в частности, то, что предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности. Таким образом, у компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд гривен, нет необходимости продавать валютную выручку.

Кроме того, рост спроса на иностранную валюту объясняется тем, что компаниям-участникам рынка необходимо делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"В то же время подчеркиваем, что девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом Приватбанка в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из Приватбанка с 19 декабря.

Также сообщается, что период оттока средств из Приватбанка был непродолжительным – он длился всего три дня, после чего возобновилось возвращение средств населения в банки.

В то же время отток депозитов юридических лиц из Приватбанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств за возмещение НДС.

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