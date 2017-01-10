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Главная » Деньги » Розенко: Пенсии жителям оккупированного Донбасса начисляются в полном объеме

Розенко: Пенсии жителям оккупированного Донбасса начисляются в полном объеме

Розенко: Пенсии жителям оккупированного Донбасса начисляются в полном объеме
Павел Розенко / Фото: РБК-Украина

Но сейчас государство не может обеспечить их выплату

10.01.17 464
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Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме, но Украина на данный момент не может обеспечить их выплату. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире Радио Свобода.

"Начисление (пенсионных выплат жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – ред.) у нас происходит как раз правильно, в полном объеме. Другое дело, что Украинское государство не имеет возможностей на сегодняшний день обеспечить выплату пенсий нашим согражданам, которые находятся на оккупированной территории", - сказал Розенко.

Вице-премьер отметил, что выплата всех необходимых пенсий и социальной помощи произойдет сразу после возвращения под контроль правительства оккупированной части Донбасса.

"Единственный механизм в этой ситуации может быть решен за счет полной деоккупации части Луганской и Донецкой областей, которая сегодня находится под контролем террористов из Российской Федерации и их, так сказать, союзников. И тогда мы говорим о том, что Украина готова осуществить все необходимые расчеты, в том числе и за то время, когда не выплачивалась людям пенсия, когда были заморожены социальные выплаты не по вине Украины. После того, как возобновится конституционная целостность Украины, после того, как заработают органы государственной власти на территориях Луганской и Донецкой областей в полном объеме, мы выполним перед людьми обязательства в полном объеме", - прибавил Розенко.

Ранее вице премьер-министр Павел Розенко заявил, что при переезде на подконтрольную украинским властям территорию пенсионер может сразу получить всю сумму пенсии с момента прекращения ее выплаты.

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