Укрзализныця в 2016 году получила 303 млн грн чистой прибыли

В 2015 году ее убытки насчитывали 16,8 млрд грн

В 2016 году Укрзализныця получила прибыль в размере 303 млн грн при доходах 78,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО" Укрзализныця "за 2016 прибыльный - получено 303 млн грн. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривен налогов и обязательных платежей", - сказал в председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун.

В 2016 году компания перевезла 344 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров.

Напомним, в 2015 году Укрзализныця получила 16,8 млрд грн убытков.