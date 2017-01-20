Киевские теплосети могут перейти в концессию к европейцам

Столичные власти ведут переговоры с норвежскими, польскими и французскими компаниями об условиях передачи в концессию столичных теплосетей

Киевские городские власти могут отдать европейским энергетическим операторам столичные теплосети.

Это может произойти после того, как закончится срок договора с Киевэнерго.

"Ведем переговоры с тремя компаниями: Норвегия, Польша, Франция, которые готовы участвовать в открытых торгах на концессию теплосетей Киевэнерго", – заявил мэр столицы Виталий Кличко агентству Интерфакс-Украина в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает "Капитал".



По словам мэра Киева, речь идет о компаниях, которые подали заявки и имеют большой опыт управления энергетическими предприятиями.

Напомним, в ноябре прошлого года Кличко уже анонсировал приход на столичный энергорынок иностранных компаний. Тогда он заявил, что Киев не будет продлевать контракт с ПАО "Киевэнерго".

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"Теплосети в городе в плохом состоянии. В них исчерпан ресурс эксплуатации. Как следствие - часто происходят прорывы. Теплосети столицы сегодня находятся под управлением Киевэнерго. Концессия завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление", - сказал градоначальник.

Как отметил Кличко, новый оператор теплосетей Киева должен будет провести их модернизацию, обеспечить энергоэффективность, снизить производственные затраты, что, в свою очередь, даст возможность уменьшить коммунальные тарифы.