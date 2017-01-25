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Розенко: МВФ снял требование о повышении пенсионного возраста

Розенко: МВФ снял требование о повышении пенсионного возраста
Павел Розенко / Фото: lenta-ua.net

Переговоры по подготовке новой редакции меморандума еще продолжаются

25.01.17 1248
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Международный валютный фонд больше не настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине на переговорах относительно выделения нового транша. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передают Украинские новости.

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал он.

Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

Напомним, в понедельник, 16 января, издание "Экономическая правда" опубликовало якобы новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.

В частности, до конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет.

 

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