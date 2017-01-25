Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » В Украине развилась "культура мошенничества", – НБУ
В Украине развилась "культура мошенничества", – НБУ
Нацбанк Украины / Фото: oldinfo.ru

В Украине развилась "культура мошенничества", – НБУ

Десятки крупных заемщиков злоупотребляют имеющимися у них ресурсами и возможностями в переговорах с банками

25.01.17 572
0000

Ключевым риском украинских банков, препятствующим полноценному возобновлению кредитования, является юридический риск, или недостаточная защита прав кредиторов. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

"Ключевой риск – это юридический риск. Это абсолютно очевидно для всех участников рынка – для регуляторов и для банков. Если честно, то и заемщики очень четко это понимают", – сказал Ваврищук.

По его словам, в Украине сложилась "культура мошенничества", когда десятки крупных заемщиков злоупотребляют имеющимися у них ресурсами и возможностями в переговорах с банками.

"Без решения проблемы защиты прав кредиторов мы не дождемся активного кредитования", – подчеркнул Ваврищук.

Он отметил, что возобновление кредитования является приоритетом НБУ, однако регулятор не может сделать многого в этом направлении, но понимает проблемы банкиров.

В частности, по его словам, корпоративный сектор в Украине сильно закредитован после неосмотрительного кредитования бизнеса в докризисный период, в то время как у банкиров есть огромный потенциал развития кредитования физлиц.

Напомним, банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в связи с отсутствием платежеспособных заемщиков, значительным объемом проблемных кредитов и рисками судебной системы.

Ранее Национальный банк прогнозировал возобновление кредитования в 2016 году при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Трамп намерен расследовать факты мошенничества на выборах в СШАВ Украине появилась еще одна платежная системаВ НБУ признали, что повышение минимальной зарплаты приведет к росту цен

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 24596
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 5329
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 14109
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 6617
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3103
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 1814
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5068
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 12707
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5213
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 2659
  1. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 12595 / 13610
  2. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 7338 / 8291
  3. Не бери и не плати. Что требует Газпром от Украины 6750 / 7946
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 5103 / 5692
  5. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 3766 / 12707
  6. У побережья острова Гуам появился "магический" краб 2345 / 2636
  7. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 2101 / 2334
  8. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 2065 / 24596
  9. Киевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам 1785 / 2049
  10. Минюст объявил повторный конкурс на должность главного люстратора страны 1777 / 1938
  1. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 45 / 8291
  2. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 29 / 2334
  3. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 26 / 13610
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 25 / 5692
  5. За время войны в Донбассе погибли не менее 68 детей, ранены 186 16 / 873
  6. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 14 / 1982
  7. В Британии придумали "прививку" для определения фейковых новостей 13 / 367
  8. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 11 / 5068
  9. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 11 / 24596
  10. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 11 / 5213
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.