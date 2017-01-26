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Главная » Деньги » Нацбанк Украины решил, что инфляция в этом году будет еще выше

Нацбанк Украины решил, что инфляция в этом году будет еще выше

Нацбанк Украины решил, что инфляция в этом году будет еще выше
Фото: УНИАН

Причина – в повышении минимальной зарплаты

26.01.17 288
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Национальный банк Украины для нивелирования инфляционных рисков и достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах сохранил учетную ставку на уровне 14%.

Об этом сообщает Интерфакс - Украина со ссылкой на пресс-релиз НБУ.

Кроме того, Нацбанк также повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%. Прежде всего, это связано с ростом минимальной заработной платы с начала года с 1600 до 3200 грн в месяц.

Данное решение Кабмина, как отмечают в НБУ, отразится на уровне инфляции непосредственно через увеличение потребительского спроса населения и себестоимость продукции.

При этом регулятор ожидает инфляцию в пределах установленного ранее ориентира - 8%+/-2 процентных пункта (п.п.) в 2017 году и 6%+/-2 п.п. в 2018 году.

Нацбанк отмечает, что дезинфляционный тренд будет обеспечен за счет сдержанной монетарной и фискальной политики, а также благодаря существенному сокращению темпов роста административных тарифов.

 

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