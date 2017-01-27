В Совете НБУ рассказали, как Украина будет возвращать кредит МВФ

Проблемой может стать то, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать средства в украинскую экономику

Украина будет возвращать кредиты, предоставленные Международным валютным фондом (МВФ), в течение 3-5 лет. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает Еспрессо.TВ.

По его словам, преимуществом этого кредита для Украины является то, что процент кредитования очень низкий.

"Срок возврата кредита МВФ 3-5 лет. Особенность и плюс для Украины заключается в том, что он выделяется под очень низкие процентные ставки. Это огромный положительный сигнал для других инвесторов. Когда МВФ инвестирует в страну, он подтверждает, что происходят реформы, налаживается инвестиционный климат", – сказал Фурман.

При этом он отметил, что иностранные инвесторы, кроме МВФ, не спешат вкладывать средства в украинскую экономику, поэтому возникает проблема нахождения средств для погашения выданных кредитов.

По словам Фурмана, в 2019 году Украина должна будет вернуть около $18 млрд иностранных займов.