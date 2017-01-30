По итогам 2016 года Киевский метрополитен впервые за 15 лет получил прибыль

Но уже в следующем году его убытки могут составить 1 млрд грн

По итогам 2016 года Киевский метрополитен получил прибыль в размере 76,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Таких положительных результатов удалось достичь впервые за 15 лет. К примеру, в 2014 году убыток предприятия составил 756 млн грн, а в 2015 году – 119 млн грн.

Тем не менее, уже в текущем году ситуация может кардинально ухудшиться.

"Из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

На предприятии при этом уверяют, что вопрос изменения тарифа пока не рассматривается.

Напомним, Киевская городская государственная администрация оценивает себестоимость проезда в метрополитене в 6 гривен за поездку.