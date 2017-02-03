Государственный долг Украины увеличился до $71 млрд

За 2016 год государственный и гарантированный государством долг Украины составил $70,97 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
За год госдолг Украины вырос на $5,47 млрд и достиг 81,8% ВВП. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на 8,3%.
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В гривневом эквиваленте государственный долг Украины на начало 2017 года составил 1,93 трлн грн, что на 22,7% больше аналогичного показателя 2015 года. В национальной валюте сумма выросла на 357,580 млрд грн.