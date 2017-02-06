Перевозчики Киевской области послушались губернатора и снизили стоимость проезда

С 6 февраля проезд в части пригородных маршруток подешевел на несколько гривен. Об этом сообщает Украинская правда.

Сообщается, что на утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах. В частности, подешевели маршрутки, курсирующие в столицу из Боярки, Вышгорода и поселка Макаров.

Так, стоимость проезда Киев из Вишневого и Ирпеня снизилась с 12 до 9 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам

В пресс-службе Киевской областной администрации сообщили, что ведут переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда.

Напомним, 4 февраля глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган призвал автоперевозчиков вернуть стоимость проезда до уровня, который был до январского подорожания.