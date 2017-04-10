Нацкомиссия отменила абонплату за газ

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг отменила решение о введении абонплаты за газ. Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания комиссии, передает 112 Украина.

"Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля, полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи", - сказал он.

Напомним, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.