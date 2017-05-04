Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины

В 2016-м состояния украинских миллиардеров продолжили таять. Хоть и не так быстро, как в 2015-м. По-прежнему костяк богатейших людей страны составляют бизнесмены, работающие в сырьевом бизнесе

Ринат Ахметов – $2,2 млрд

Ринат Ахметов всё ещё остаётся самым богатым украинцем, хотя за предыдущий год его капитал уменьшился на $900 млн. Впрочем, даже такой результат можно считать неплохим.

В первом полугодии 2016-го "Метинвесту" удалось получить чистую прибыль в $90 млн, при том что в первом полугодии 2015-го компания понесла $166 млн убытков. Укреплению финансового положения способствовало повышение цен на металл на мировых рынках. За год, к апрелю 2017-го, цены на сталь выросли в три раза, до $300 за тонну. Нынешние цены на сталь, по всей видимости, сохранятся. Также "Метинвесту" удалось за год нарастить производство в натуральном выражении. Выплавка холдингом чугуна увеличилась на 10%, до 8,8 млн тонн, а стали — на 9%, до 8,4 млн тонн. В прошлом году на 15%, до 6,5 млн тонн, выросло и производство металлопроката, труб и рельсов.

Энергетический актив Ахметова — ДТЭК тоже улучшил свои результаты. По итогам первого полугодия 2016 года "ДТЭК энерго" сократил убытки по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2,5 раза, до 8,1 млрд грн. Прибыль в 5,4 млрд грн за первое полугодие показала "Нефтегаздобыча", в которой Ахметову принадлежат 75% акций. Это произошло благодаря тому, что с добытого в 2015 году компанией газа сняли арест.

Что касается электрогенерирующих активов, то они сократили убытки не в последнюю очередь из-за введения НКРЭКУ в начале прошлого года европейской формулы ценообразования, благодаря которой в тариф на электроэнергию для тепловой генерации заложили среднеевропейскую цену. По оценке CEO ДТЭК Максима Тимченко, компания по итогам прошлого года прибыль не получит, но убытки существенно сократит.

Неплохо себя чувствует и Первый международный украинский банк, 92% акций которого принадлежат Ахметову. В прошлом году, после двух лет убытков, финучреждение показало прибыль в 367 млн грн (в 2015-м чистый убыток банка составил около 1,7 млрд грн). Собственный капитал банка увеличился на 10%, достигнув отметки 4 млрд грн.

Однако, несмотря на улучшение показателей предприятий Ахметова, положение олигарха по-прежнему достаточно шаткое. Лишь в 2015 году убыток SCM до налогообложения оценивали в $3 млрд. Сомнительно, что благодаря увеличению доходов в прошлом году убыток удастся кардинально сократить. Косвенно это предположение подтверждает тот факт, что SCM старается не афишировать накопившиеся убытки, а делает акцент на успехах в реструктуризации долгов и увеличении производственных показателей.

В феврале этого года из-за блокады поставок антрацита с шахт ДТЭК, находящихся на неконтролируемых территориях, компания лишилась дешёвого угля. А в марте боевики "ДНР" и "ЛНР" и вовсе "национализировали" два крупнейших шахтоуправления ДТЭК — "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит". Теперь ДТЭК придётся закупать весь антрацит за границей по мировым ценам, что повлияет на прибыль от электрогенерации не в лучшую сторону.

Ещё большие убытки из-за "национализации" в ОРДЛО понёс "Метинвест". У него отобрали восемь предприятий. Хотя некоторые из них на момент передела собственности уже простаивали из-за военных действий и в компании утверждают, что последние три года они приносили убытки, потеря активов на оккупированных территориях станет ощутимым ударом для Ахметова.

Из рук олигарха уходит ещё один из его стратегических активов — "Укртелеком". Одновременно с объявлением о "национализации" предприятий ДТЭК и "Метинвеста" на территории ОРДЛО боевики захватили офис "Укртелекома" в Донецке и объявили, что на его основе создадут локальный оператор "Комтел". После этого "Укртелеком" объявил, что прекращает работу на неподконтрольных территориях. Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал акции "Укртелекома", так как, по мнению Фонда госимущества, SCM якобы не выполнил своих инвестобязательств. Между тем "Укртелеком" — одна из принадлежащих Ахметову компаний, которая пока приносит прибыль. По итогам 2016-го она показала чистую прибыль в 244 млн грн, что, впрочем, почти вдвое ниже результатов 2015 года.

Нельзя исключать, что проблемы на востоке отразятся на реструктуризации внешних долгов. В начале этого года "Метинвест" продлил выплату задолженности по еврооблигациям в $2,3 млрд до 2021 года. А ДТЭК до 2023 года должен выплатить $420 млн долга. Если компаниям Ахметова понадобится в очередной раз реструктуризировать свои долги, договориться с кредиторами им будет сложнее.

Игорь Коломойский – $1,2 млрд

Если не учитывать национализацию "ПриватБанка" (детальнее об этом в досье Геннадия Боголюбова, №3 в рейтинге Фокуса), значительную часть прошлого года Игорь Коломойский посвятил оптимизации долговых обязательств своих предприятий и, стоит сказать, преуспел в этом. Наиболее крупный долг перед бюджетом имеет основной энергетический актив Коломойского — нефтегазодобывающая компания "Укрнафта". В ней "Привату" формально принадлежит около 42% акций, но группа длительное время фактически контролировала компанию через менеджмент.

"Укрнафта" не платила ренту за пользование недрами, из-за чего у неё накопилось около 13 млрд грн налогового долга с учётом пени и штрафов. Кроме того, у структур Коломойского перед "Укрнафтой" дебиторская задолженность в размере 19 млрд грн.

В мае прошлого года олигарх добился проведения санации "Укрнафты". Эта процедура в перспективе поможет списать часть "дебиторки". Кроме того, Коломойскому через суд удалось заставить ГФС принять в качестве залога за долг перед фискалами 2 млрд кубов добытого "Укрнафтой" много лет назад газа, который "Нафтогаз" продал в своё время по цене ниже рыночной. Попросту говоря, государство согласилось, чтобы "Укрнафта" заплатила долги не живыми деньгами, а давно проданным газом.

Олигарх успешно оспаривает и требование Госавиаслужбы к подконтрольной Коломойскому авиакомпании МАУ об уплате 300 млн грн Госфонду финансирования авиационной деятельности. МАУ в ответ предлагает заключить мировую и заплатить лишь 47 млн грн. Так как чиновникам до сих пор не удалось взыскать долг, вероятность заключения мировой достаточно высока.

Помимо прочего, в конце февраля руководство аэропорта Борисполь предложило Мининфраструктуры ввести на пять лет большие скидки для авиакомпаний на обслуживание в аэропорту. Скидки до 75% от базовой стоимости обслуживания получат компании, открывшие новые международные рейсы. Новшество выгодно прежде всего связанной с Коломойским компании МАУ. Справедливости ради следует сказать: такая преференция вполне рыночная. С 2014 года МАУ существенно изменила свою бизнес-стратегию, сделав ставки на транзитных пассажиров из третьих стран. Это позволило перевозчику существенно расширить маршрутную сеть, обновлять флот современными самолётами и регулярно открывать новые направления.

Неплохо чувствует себя и принадлежащая Коломойскому "Укртатнафта". В прошлом году наблюдался тренд роста импорта сырой нефти на фоне продолжающегося сокращения объёмов потребления топлива и импорта нефтепродуктов. По данным Госстата, за январь — ноябрь 2016 года Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата на $150 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2015-го. Практически всю нефть переработал Кременчуг. Однако, несмотря на рост производства, "Укртатнафта" в 2016-м ухудшила свои финпоказатели. За III квартал компания показала доход 16 млрд грн (за аналогичный период 2015-го доход компании составил 20,9 млрд грн). Прибыль предприятия — 15,7 млн грн по сравнению с 1,3 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Помимо успешного оспаривания долгов, Коломойскому в прошлом году удалось добиться от государства преференций для своего бизнеса. Так, при принятии бюджета 2017 года депутаты согласились на снижение ренты на добычу нефти с 45% до 29% для залежей глубиной до 5 км и с 21% до 14% для залежей глубже 5 км. Любопытно, что снижение рентных платежей на добычу нефти стало единственным фискальным послаблением для бизнеса в Налоговом кодексе этого года. К примеру, снизить рентные платежи на добычу газа ВР отказалась.

Геннадий Боголюбов – $1,2 млрд

Геннадий Боголюбов — личность непубличная. Однако, по слухам, он и Игорь Коломойский владеют равными долями в неформальной группе компаний "Приват"(детальнее о бизнесе группы "Приват" в досье Игоря Коломойского, №2 в рейтинге Фокуса). И как некогда рассказывал в одном из интервью Коломойский, именно Боголюбов занимается финансовым бизнесом группы. Как сейчас сложатся внутренние взаимоотношения между владеющими "Приватом" предпринимателями, сказать сложно. 2016 год для "Привата" ознаменовался потерей его главного финансового актива — ПриватБанка. НБУ нашла в платёжном балансе банка "дыру" в 148 млрд грн. Чиновники настаивают, что она образовалась из-за выдачи кредитов инсайдерским структурам. Но как утверждают бывшие акционеры, — из-за того, что НБУ сменил принципы определения аффилированных с владельцами банков компаний. Как бы там ни было, акционеры согласились передать банк государству за символическую 1 грн.

Чтобы закрыть финансовую дыру, временная администрация ПриватБанка конвертировала выпущенные финучреждением еврооблигации в акции дополнительной эмиссии банка. Однако держатели евро­облигаций категорически не согласны с таким решением и собираются подавать иск о возмещении убытков в международный суд. Более того, как в феврале заявил министр финансов Александр Данилюк, Боголюбов с Коломойским при утверждении условий национализации обязались в течение полугода внести залоги по кредитам, выданным аффилированным с ними компаниям. Однако в феврале, по словам министра, они этого так и не сделали. Между тем, как утверждает объявившая о своей отставке глава НБУ Валерия Гонтарева, абсолютно все корпоративные кредиты ПриватБанк выдавал компаниям, связанным с владельцами финучреждения.

По итогам девяти месяцев 2016-го ПриватБанк показал прибыль 592 млн грн, увеличив её в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но уже по итогам всего года финучреждение получило рекордный для банковской системы Украины убыток в 135 млрд грн. Впрочем, независимые эксперты сомневаются, что государство доведёт до конца расследование злоупотреблений бывших акционеров ПриватБанка. В случае обнародования его результатов может всплыть немало нелицеприятных деталей о нескольких главах НБУ.

В прошлом году не радовал акционеров "Привата" и их ферросплавный бизнес. Для Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов год начался с простоя в несколько месяцев из-за критичного падения спроса на мировых рынках на марганцевые концентрат и агломерат. А в июне прошлого года, помимо всего прочего, Россия ввела пошлину в 26% на импорт украинского железомарганцевого концентрата, из-за чего объёмы продаж этого сырья существенно упали.

Финансовые трудности в ферросплавном секторе вынудили "Приват" продать ряд активов за рубежом. В ноябре 2016 года стало известно, что китайская горнодобывающая компания China Tian Yuan Manganese Limited купила ранее принадлежавшее "Привату" предприятие Consolidated Minerals, основные активы которого расположены в Австралии и Гане.

Виктор Пинчук – $1,1 млрд

Основной актив Виктора Пинчука — компания "Интерпайп" уже второй год снижает объёмы производства. Традиционно крупнейший в стране производитель труб и колёсных пар ориентировался на российский рынок. Однако после отмены Россией зоны свободной торговли с Украиной продажи труб Пинчука в странах СНГ упали почти на треть. Ещё раньше РФ запретила ввоз украинских вагонов. Из-за этого существенно просел выпуск колёсных пар.

С 2015 года менеджмент Пинчука пытается найти замену утраченному российскому рынку. В прошлом году более половины произведённых труб "Интерпайп" продал на рынки Европы, Америки, а также Ближнего Востока и Африки. Однако полностью компенсировать потерю российского рынка пока не может.

Спасением для олигарха стали госзаказы. Отечественный монополист по добыче природного газа — государственная "Укргаздобыча" в сентябре прошлого года подписала с "Интерпайпом" соглашение на поставку труб более чем на 500 млн грн. А в начале марта этого года "Интерпайп" вновь выиграл тендер на поставку труб для УГД на сумму 1,2 млрд грн.

Помогла Пинчуку остаться на плаву и "Укрзализныця", начавшая активную модернизацию подвижного состава. Благодаря госзаказу "Интерпайп" произвёл в прошлом году 24 тыс. тонн колёсных пар, что на 50% больше, чем в 2015-м. Сейчас компания пытается наладить продажи колёс и на западные рынки. В 2016-м в Днепре запустили новое производство колёсных пар для скоростных поездов. Освоение передовых технологий потребовало $16 млн инвестиций. Однако пока модернизация производства не дала результата, и доля продаж колёс "Интерпайпа" в ЕС снизилась за прошлый год с 31% до 18%.

Впрочем, самая острая проблема "Интерпайпа" — дефицит металлолома. Его заготовка в прошлом году упала до двадцатилетнего минимума, а импорт вырос в девять раз. Естественно, необходимость работать на импортном сырье означает повышение себестоимости украинского металлопроката и снижение его конкурентных преимуществ на мировых рынках.

Финансовое положение "Интерпайпа" крайне нестабильное. Косвенно об этом говорит тот факт, что в октябре прошлого года компания не участвовала в международном рейтинге Fitch, отказавшись от рейтингования после того, как получила статус RD — "ограниченный дефолт". Усугубило ситуацию и антидемпинговое расследование в Мексике в конце прошлого года. Одним из фигурантов дела стал завод "Нико тьюб", входящий в "Интерпайп". В случае неблагоприятного исхода дела компания рискует потерять этот рынок сбыта.

А вот у медийного актива Виктора Пинчука, холдинга StarLightMedia дела идут весьма неплохо. Входящие в него общенациональные телеканалы Новый, ICTV и СТБ по-прежнему остаются лидерами в своих сегментах по охвату аудитории и даже нарастили её за минувший год на 4%. Кроме того, холдингу удалось заставить кабельных операторов ТВ платить за трансляцию телеканалов группы, в то время как многие конкуренты с начала 2016-го просто выпали из программных пакетов кабельщиков, поскольку не смогли договориться с ними о стоимости включения в пакет.

Андрей Веревский – $871 млн

Андрей Веревский руководит одним из крупнейших украинских агрохолдингов из Швейцарии. В мае 2016 года ему срочно пришлось созвать совет директоров компании. Сотрудники СБУ устроили обыск в центральном офисе "Кернел Трейд", изъяв 15 документов. Совет директоров обратился к высшему руководству страны, после чего региональный руководитель СБУ был отстранён от должности.

Эта неприятная история никак не отразилась на работе компании. В течение последнего финансового года её чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, с $140,4 млн до $225 млн. А рыночная капитализация "Кернела" превысила $1,5 млрд. Сегодня 38% акций компании принадлежит Андрею Веревскому, также среди акционеров — компании Cascade Investment Fund и TFI PZU SA.

В начале 2017 года "Кернел", первая из украинских компаний после Революции достоинства, успешно разместила еврооблигации на $500 млн с доходностью 8,875% годовых. Однако на этом Веревский останавливаться не собирается. В июне прошлого года на телефонной конференции с инвесторами он заявил, что компания планирует купить ещё один маслоэкстракционный завод. Ранее "Кернел" уже приобрёл подобный завод в феврале 2016 года.

24 января этого года Веревский сообщил, что компания планирует поглотить активы обанкротившейся два года назад группы "Мрия Агрохолдинг" и тем самым увеличить свой земельный банк на 200 тыс. га. Планируемая сумма инвестиций — $150 млн.

В марте этого года появилась информация о том, что "Кернел" заканчивает процесс покупки холдинга "Украинские аграрные инвестиции". По сообщениям в СМИ, сейчас компания Веревского ждёт разрешения на сделку от АМКУ. Ранее "Кернел" получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. — дочерней компании крупнейшего в мире сырьевого трейдера Glencore (Швейцария).

Если эти сделки удастся закрыть, "Кернел" станет крупнейшим землепользователем в Украине с земельным банком около 700 тыс. га.

Юрий Косюк – $738 млн

В прошлом году агрохолдинг Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП) сумел выкарабкаться из убытков. Если в 2015 году МХП получил $113 млн убытков, то в 2016-м смог выйти на чистую прибыль в $69 млн.

Этому способствовали рост цен на мясо птицы и устойчивый спрос на него на мировых рынках. Компании удалось нарастить поставки в страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС. В итоге за прошлый год МХП увеличил экспорт курятины на 52%, до 190 тыс. тонн, и нарастил мощности предприятия на 10%, до 573 тыс. тонн в год. Однако как сложатся экспортные успехи Косюка в 2017-м, сказать сложно. В марте этого года несколько стран Ближнего Востока ввели временный запрет на импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа.

Удалось Косюку расширить и географию своего бизнеса. "Мироновский хлебопродукт" стал совладельцем нового мясоперерабатывающего завода в Словакии, инвестиции в который составили около $10 млн. Этот завод не единственный европейский актив МХП, аналогичное предприятие есть у Косюка и в Нидерландах.

В этом году компания планирует начать и строительство второй очереди Винницкой птицефабрики, что позволит до 2020 года увеличить её мощности до 730 тыс. тонн мяса птицы в год.

Также в марте стало известно, что Косюку удалось продать за $78 млн свои активы в оккупированном Крыму: Крымскую фруктовую компанию, мясокомбинат "Дружба народов" и птицефабрику "Дружба народов Нова". Кто стал покупателем, Косюк не рассказывает. Однако он уже назвал эту сделку не продажей, а "отъёмом".

Единственное пятно на образе успешного бизнесмена Юрия Косюка за последнее время оставила разве что история со строительством под Киевом копии парижского дворца Версаль, который якобы принадлежит Косюку. Возмущение общественности вызвал не только размах и дороговизна строительства, но и тот факт, что он расположен на территории древнего Хотовского городища — исторического памятника, который охраняется законом.

Александр Ярославский – $734 млн

Бизнес-стратегию самого богатого харьковчанина — Александра Ярославского можно описать одним предложением: "купить дёшево, довести до ума и продать дорого". Поэтому в 2016 году он активно присматривался к находящимся на нижнем пике рыночной стоимости украинским активам. В частности, выражал интерес к приватизации ОПЗ, но на покупку завода так и не решился.

Зато Ярославский восстановил контроль над Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), которым владел до 2007 года. О покупке ХТЗ у структур, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской, харьковский бизнесмен объявил ещё в апреле 2016 года. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил провести сделку только в конце января 2017-го. В 2016-м документы Ярославского в АМКУ несколько раз отказывались рассматривать из-за неполного раскрытия информации.

В собственность к прежнему хозяину одно из градообразующих предприятий Харькова вернулось в катастрофическом состоянии. Из-за давления силовиков — обысков, судов, ареста счетов — с весны 2016 года завод приостановил работу. Только на выплату зарплат работникам простаивающего предприятия группа DCН направила около 74 млн грн, а на текущие потребности завода предоставила кредитную линию в 400 млн грн. Общий объём инвестиций Ярославского в ХТЗ должен составить $300–500 млн.

Разблокировать работу завода удалось в январе 2017 года не без вмешательства президента. За январь — февраль с конвейера ХТЗ уже сошло около 70 тракторов, а в ближайшее время там рассчитывают выпускать по 150 машин в месяц. Продукция ХТЗ, стоящая в разы дешевле зарубежных аналогов, вполне может потеснить импортёров сельхозтехники на украинском рынке. Кроме того, о предприятии не забыли и при формировании государственного оборонного заказа на 2017 год. Для нужд армии на мощностях ХТЗ планируют наладить производство легкобронированных тягачей МТЛБ. Однако проблемы ХТЗ пока вряд ли полностью решены — по состоянию на начало марта на предприятии висел налоговый долг почти в 19 млн грн, а на осень намечено несколько плановых проверок.

"В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера — стало скучно, и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше", — прокомментировал владелец свою новую инвестицию на страховом рынке. Речь идёт об СК "ИНГО Украина" с активами почти 1,5 млрд грн. В апреле группа DCН оформила покупку 25% акций компании, а в будущем рассчитывает установить над ней полный контроль. Очевидно, это приобретение не последнее — Ярославский упоминался в СМИ как потенциальный покупатель банков с российским капиталом и контрольного пакета акций "Турбоатома" в случае его приватизации.

Наряду с новыми приобретениями группа DCН по-прежнему управляет международным аэропортом Харьков. Это предприятие по итогам 2016 года сообщило о росте пассажиропотока на 60%, до 600 тыс. человек в год, что почти соответствует докризисным показателям 2013 года. Активы в секторе недвижимости представлены одиннадцатиэтажным пятизвёздочным отелем Khаrkiv Palace со 180 номерами и сетью ТРЦ "Караван" общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом сегменте ситуация отнюдь не безоблачна — компания "Лекс Холдинг", через которую Ярославский владеет сетью ТРЦ, проходит процедуру банкротства, а киевский ТРЦ "Караван" стал предметом тяжбы с ВТБ-Банком.

Константин Жеваго – $635 млн

В 2016-м финансовое положение Ferrexpo, основного актива нардепа и владельца финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, значительно улучшилось. Группа по сравнению с 2015 годом увеличила прибыль в шесть раз, до $189 млн. Это объясняется ростом цен на железорудное сырьё в мире. Полтавскому ГОКу в прошлом году удалось сократить убытки в 200 раз: до 32 млн грн. В результате в феврале этого года международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Ferrexpo до значения "стабильный".

Благодаря хорошим результатам и благоприятным прогнозам на 2017 год компания решила по итогам 2016 года возобновить выплату дивидендов, на которые выделила $39 млн. Также она планирует привлечь кредитные средства, выпустив облигации на $750 млн со сроком погашения 10 лет.

АвтоКрАз в 2016-м разработал для украинской армии новый бронеавтомобиль КрАЗ Hulk повышенной проходимости, предназначенный для оперативной доставки военных по бездорожью.

Предприятия, входящие в фармацевтическую корпорацию "Артериум", которую связывают с Жеваго, незначительно снизили свою прибыль в 2016 году. "Киевмедпрепарат" — на 16%, до 50,7 млн грн, а "Галичфарм" — на 6%, до 62 млн грн. Однако "Галичфарм" в 2016 году запустил новую линию по производству инфузионных растворов. Кроме того, в сентябре 2016-го корпорация "Артериум" приобрела словенскую фармкомпанию Marifarm. По данным иностранной прессы, сделку оценивают в 6,8 млн евро.

Впрочем, благополучную картину для Жеваго заметно портят долги его прогоревшего финучреждения "Финансы и Кредит" перед НБУ, которые, по словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, составляют 6,3 млрд грн. С таким показателем Жеваго вошел в пятёрку самых крупных должников регулятора. Как отметила глава НБУ, банкротство банка не означает, что теперь эти горе-владельцы полностью свободны от долгов своих банков.

Дмитрий Фирташ – $623 млн

В 2017 году США всё же удалось добиться согласия австрийского суда на выдачу олигарха. Штаты обвиняют Дмитрия Фирташа в даче взятки индийским чиновникам. Однако интерес американских следователей к коррупционным схемам украинского предпринимателя в Индии выглядит достаточно натянутым. Скорее всего, ФБР интересуют методы работы Кремля на внешних рынках, с которыми олигарх, как можно предположить, знаком не понаслышке.

Фирташ изначально строил свой бизнес на тесных связях с российским "Газпромом". Именно на торговле российским газом через компании-прокладки олигарх и заработал свой капитал. Самым успешным из газовых проектов Фирташа стала компания RosUkrEnergo. По данным Reuters, суть бизнеса RosUkrEnergo была крайне простой: покупать газ с существенным дисконтом у "Газпрома" и продавать его по рыночным ценам в Украине и Европе. Как следует из оказавшихся в распоряжении Reuters документов, в 2012 году RosUkrEnergo получало российский газ по $230 за тыс. куб. м, а продавало по $430. Лишь за 2012–2013 годы Фирташ заработал на этих операциях $3,7 млрд.

Сейчас азотный бизнес Фирташа терпит существенные убытки из-за ухудшения мировой конъюнктуры цен на удобрения. Так, в прошлом году "Ривнеазот" вынужденно снизил плановые загрузки, а отдельные производства пришлось законсервировать. Оставшийся на оккупированной территории завод "Стирол" простаивает уже несколько лет, и в "ДНР" не раз говорили, что собираются самостоятельно запустить предприятие, что равносильно его "национализации".

В прошлом году менеджмент Ostсhem добился того, чтобы Украина ввела заградительные пошлины на импорт азотных удобрений российских предприятий, которые продают свою продукцию в Украине значительно дешевле, чем азотные заводы Фирташа. Накануне этого события в Ostсhem заявили, что если антидемпинговые меры не примут, компания начнёт массовые сокращения работников. Несколько месяцев спустя заградительные пошлины отменили, а "Укртрансгаз" ограничил поставки газа на азотные производства Фирташа, из-за чего предприятия понесли существенные убытки.

Впрочем, похожие проблемы с "азотами" менеджмент Фирташа успешно решает уже не первый год. Куда более существенный риск — потеря титанового бизнеса. Специализированная антикоррупционная прокуратура сейчас пытается оспорить продажу Фирташу 49% акций Запорожского титаномагниевого комбината. А военная прокуратура требует запретить заводу "Крымский титан", который находится в оккупированном россиянами Крыму, экспортировать продукцию.

Возможно, потери олигарха покроет выплата структурам Фирташа задолженности в 6,8 млрд грн государственным Одесским припортовым заводом. В октябре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по многолетнему спору между ОПЗ и структурами олигарха о долгах за некогда поставленный им на завод газ. Так как ОПЗ сейчас простаивает, нельзя исключать, что олигарх потребует в качестве компенсации долга передать ему актив.

Пётр Порошенко – $589 млн

После трёх лет обещаний президент Пётр Порошенко всё же попрощался с Липецкой кондитерской фабрикой. В январе этого года корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность завода. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов были запланированы на апрель 2017 года.

Продать Липецкую кондитерскую фабрику Порошенко не смог. Арест имущества, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу предприятия невозможной.

Российская пресса уже посчитала, что недополученная из-за закрытия предприятия прибыль составит около $36 млн в год. Ведь за последние два года липецкая фабрика "вывела" в Украину $72,1 млн дивидендов. Из этой суммы в бюджет страны было выплачено 126 млн грн налогов (около $5 млн).

В целом же, по данным самой корпорации, в 2016 году она уплатила 1,5 млрд грн налогов и сборов, что на 16% больше, чем в 2015-м.

То, что президент Украины — человек небедный, знают все. Но оценить его состояние в полной мере в прошлом году позволила электронная декларация, которую Пётр Порошенко внёс в единый госреестр за два часа до окончания отведённого на это времени. В ней президент указал, что в собственности у него дом стоимостью 30 млн грн, шесть земельных участков, три квартиры и нежилое помещение.

Глава государства также задекларировал более 100 юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является. Первым в списке идёт "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кепитал", в котором объединены многие активы Порошенко.

Президент также является конечным бенефициаром около 40 фабрик и дилерских центров в Украине, Европе и КНР, входящих в кондитерскую корпорацию Roshen. Несмотря на то, что в рейтинге Global Top-100 Candy Companies корпорация за год опустилась с 22-го на 24-е место, она по-прежнему остаётся основным активом Порошенко. В разгар избирательной кампании 2014 года бизнесмен пообещал продать Roshen, а после победы на выборах даже привлёк для организации сделки украинскую инвестиционную группу ICU и британский банк Rothschild. Но спустя три года Roshen всё ещё не сменила собственника.

Прекрасные результаты демонстрирует и аграрный бизнес Порошенко. Например, компания "Укрпроминвест-Агро" (УПИ-АГРО) в 2016 году впервые за свою историю переработала 1,6 млн тонн сахарной свёклы и произвела 253 тыс. тонн сахара. Крыжопольский и Гайсинский сахарные заводы компании удержались в тройке лидеров отрасли, сохранив за собой второе и третье места по объёму производства сахара. Рекордными для УПИ-АГРО стали и результаты уборки зерновых. В 2016 году урожай зерновых и масличных компания увеличила на 40% — до 543,5 тыс. тонн.

По-настоящему "выстрелил" и оружейный бизнес президента. "Ленинская кузня" в 2016 году получила чистую прибыль 8,5 млн грн против чистого убытка 5,54 млн грн в 2015-м. В условиях внешней агрессии предприятие начало осваивать производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомёт и боевые модули для бронетехники. Также предприятие разрабатывает две новые бронемашины — 10-тонную БМ "Тритон" и 15-тонную БМ "Арбалет".

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