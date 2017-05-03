Опасный транзит. Чем грозит Украине строительство газопровода "Северный поток – 2"

24 апреля дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG подписала с европейскими нефтедобывающими концернами ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток – 2". Согласно соглашению Газпром остаётся единственным акционером "Северного потока – 2", а его партнёры финансируют половину всех затрат, которые на этот момент оцениваются в 9,5 млрд евро. Остальные деньги внесёт российский монополист.

Газпром не исключает полного прекращения или существенного снижения транзита газа через Украину после 2019 года. "Мы готовы к переговорам... Однако мы можем говорить только о гораздо меньших объёмах, возможно, около 15 млрд кубометров в год, для стран, которые граничат с Украиной", – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер в интервью агентству Reuters.

По мнению гендиректора предприятия "Нефтегазстройинформатика" Леонида Униговского, тот факт, что европейские компании наконец-то наши общий язык с Газпромом, свидетельствует о потеплении отношений европейцев с российским монополистом. "Если "Северный поток – 2" построят и он начнёт функционировать, в Европе может сформироваться некая газовая коалиция Германии и российского Газпрома, как крупнейшего поставщика газа. У немцев появится самый большой газовый хаб в Европе. Именно там, вполне вероятно, сосредоточится центр всей европейской газовой стратегии. И в Германии это прекрасно понимают. Поэтому вполне логично, что многие считают выгоды от такой расстановки сил гораздо большими, чем опасность попасть в зависимость от России", — поясняет Фокусу Униговский изменения, к которым приведёт строительство нового газопровода.

Мы не боимся

В том, что транзит газа в обход Украины в ближайшее время станет реальностью, уверены и в "Нафтогазе". Как поясняют в компании, официальных уведомлений Газпрома о заинтересованности в бронировании мощностей для транзита с 2020 года "Нафтогаз" не получал. "Учитывая неоднократные заявления российской стороны о намерении отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита своего газа в Европу и активные действия по продвижению альтернативных проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", направленных на обход Украины для доставки российского газа в ЕС, на данный момент мы исходим из ожиданий полного прекращения или несущественных объёмов транзита российского газа с 2020 года. В частности, темпы реализации проекта по "Северному потоку – 2" дают основания полагать, что он может быть построен до конца 2019 года", – сообщили Фокусу в пресс-службе компании.

Для "Нафтогаза" сейчас важно привлечь известного иностранного партнёра для совместного управления украинской ГТС или хотя бы её транзитной частью

Ожидания по прекращению транзита с 2020 года уже учтены регулятором энергетического рынка – Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при расчёте и принятии экономически обоснованных тарифов для точек входа и выхода в украинскую газотранспортную систему. НКРЭКУ решила включить в транзитные тарифы ускоренную амортизацию транзитной части украинской ГТС до 2019 года. Попросту говоря, заложила в стоимость транзита российского газа цену перекачки через Украину 110 млрд куб м российского газа в год, которые забронировал Газпром до 2019 года в соответствии с действующим контрактом с "Нафтогазом". Такое решение связано с тем, что необходимость обеспечить прокачку 110 млрд куб м газа в год требует значительных финансовых вложений в техническое состояние ГТС, а уверенности в том, что ГТС будет использоваться на "полную мощность" в последующие годы ни у кого нет. Как поясняют в "Нафтогазе", это соответствует европейской методике тарификации транзита газа и международным стандартам финансовой отчётности.

Газпром ожидаемо считает незаконным требование "Нафтогаза" платить за весь зарезервированный объём транзита, а не фактический объём прокачки газа. "Нафтогаз" по этому поводу уже подал иск в суд.

Если суд обяжет Газпром заплатить требуемые "Нафтогазом" суммы за транзит, это позволит Украине с 2020 года снизить транзитный тариф. "Украинский маршрут будет в 3-4 раза дешевле в сравнении с ожидаемыми тарифами "Северного потока – 2". Это будет дополнительным подтверждением, что у проекта политическая, а не экономическая цель", — говорят в "Нафтогазе".

Политика против экономики

Впрочем, по мнению Леонида Униговского, обещая, что в 2020-м Газпром будет прокачивать через Украину не более 15 млрд кубометров своего газа, Миллер блефует. "По нашим расчётам, этот объём будет не менее 30 млрд кубометров год", — говорит он.

Однако даже такие объёмы транзита не сделают ГТС рентабельной. Поэтому, как считает эксперт, для "Нафтогаза" сейчас важно привлечь известного иностранного партнёра для совместного управления украинской ГТС или хотя бы её транзитной частью. Такой партнёр на переговорах с Газпромом поможет украинской стороне занять гораздо более выгодное положение, чем сейчас. Объективные предпосылки для этого есть. Так, украинская ГТС обладает гораздо большей маневренностью, чем транзит через Балтийское море за счёт наличия на границе с Евросоюзом больших подземных хранилищ газа. Обходные проекты Газпрома, включая "Северный поток – 2", рассчитаны на равномерные поставки газа в течение года и не в состоянии быстро нарастить их в пиковые периоды зимой.

Как отмечает гендиректор East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин, Газпром, по сути, рассчитывает, что 15 млрд кубометров газа в год по украинской ГТС, о которых говорил Миллер, и есть попытка удовлетворить зимний спрос на газ в Европе, а также в период техобслуживания "Северного потока". "Грубо говоря, речь идёт о поставке 150 миллионов кубометров в сутки в течение 100 дней и пустых трубах в остальные 265 дней в году. Резервирование мощностей в таком режиме стоит очень дорого. Чем меньше часов или дней загружена "труба", тем выше тариф на транзит", — говорит он.

В апреле нынешнего года в "Нафтогазе" сообщили, что уже подписан меморандум "о взаимопонимании относительно возможностей совместной работы" и использования украинской ГТС с итальянской Snam S.p.A. и словацкой Eustream a.s. По предварительным данным, итальянцы даже готовы инвестировать в нашу ГТС около $2 млрд, и это вполне логично, поскольку именно Италия потребляет значительную долю российского газа и маршрут транзита через Украину для неё может быть самым дешёвым. Одним словом, шансы выйти из поединка с российским монополистом победителем у Украины есть.