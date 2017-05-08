Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Победа Макрона вызвала рекордный рост курса евро
Победа Макрона вызвала рекордный рост курса евро
Фото из открытых источников

Победа Макрона вызвала рекордный рост курса евро

Стоимость европейской валюты достигла максимальной отметки за последние семь месяцев

08.05.17 178
0000

На фоне сообщений о победе на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона курс евро резко вырос и достиг максимальной за последние семь месяцев отметки в $1,1023. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

На торгах в Азии валюта евро выросла приблизительно на 0,2 процентных пункта и достигла отметки в 1,1023, что является самым высоким показателем с 9 ноября.

Евро также поднялся на полпроцента относительно иены и достиг годового максимума в 124,58 иены.

Кроме того, после победы Макрона в первом туре президентских выборов во Франции индекс (DAX) Франкфуртской фондовой биржи достиг самого высокого показателя за последние два года, с апреля 2015-го.

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. После обработки 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06%, или 20,7 млн голосов избирателей.

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94 процента, или 10,6 млн французов.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Во Франции на выборах поставили рекорд: насчитали 3 млн пустых бюллетенейМакрон станет президентом Франции 14 маяТуск: Французы выбрали свободу, равенство и братство вместо тирании фейковых новостей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 7938
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 11962
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9552
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4260
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 2825
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 2958
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 3970
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 2391
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 2632
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2188
  1. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 25407 / 28868
  2. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 7816 / 9552
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 6769 / 8291
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 3151 / 11962
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2222 / 63344
  6. Украинская полиция показала своего Большого брата 1761 / 2062
  7. NASA показало панорамное фото марсианских дюн 1474 / 1654
  8. Какой будет жизнь после гибели Солнца 1259 / 1535
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1167 / 2958
  10. Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 1025 / 3685
  1. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 43 / 8291
  2. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 19 / 28868
  3. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 19 / 11962
  4. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 19 / 2958
  5. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9 / 9552
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 8 / 63344
  7. Не стоит торопить историю. Как в Украине примирить День примирения с Днём Победы 7 / 534
  8. СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва 5 / 742
  9. Российский корабль пытался захватить украинский катер 4 / 3529
  10. За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев 4 / 80
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.