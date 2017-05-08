Победа Макрона вызвала рекордный рост курса евро

На фоне сообщений о победе на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона курс евро резко вырос и достиг максимальной за последние семь месяцев отметки в $1,1023. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

На торгах в Азии валюта евро выросла приблизительно на 0,2 процентных пункта и достигла отметки в 1,1023, что является самым высоким показателем с 9 ноября.

Евро также поднялся на полпроцента относительно иены и достиг годового максимума в 124,58 иены.

Кроме того, после победы Макрона в первом туре президентских выборов во Франции индекс (DAX) Франкфуртской фондовой биржи достиг самого высокого показателя за последние два года, с апреля 2015-го.

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Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. После обработки 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06%, или 20,7 млн голосов избирателей.

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94 процента, или 10,6 млн французов.