После Насирова. Что изменилось в отношениях фискалов с бизнесом

Главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова 3 марта этого года отстранили от исполнения обязанностей в связи с подозрениями в предоставлении им необоснованных налоговых отсрочек компаниям беглого экс-депутата Александра Онищенко. Но пока не уволили. Временно управляет ГФС Мирослав Продан, однако Насиров по-прежнему является главой налоговой и будет занимать эту должность до официального увольнения.

Приставка "вр. и. о." сдерживает Продана от каких-либо радикальных действий. Как отметила в одном из интервью советник министра финансов Яна Бугримова, "даже если и. о. главы ГФС — самый большой реформатор, который пришёл совершать грандиозные реформы, сам факт нахождения на посту с приставкой и. о. никак не мотивирует". Тем более когда у него работает всего один заместитель, вместо предусмотренных по штатному расписанию двух человек.

Одним словом, бизнес каких-либо ощутимых изменений в подходах налоговиков к работе после смены руководства ведомства не ощутил. Другое дело, что с внесением изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 2017 года, значительно сузились полномочия самой фискальной службы: ГФС практически утратила контролирующие функции и передала их Минфину.

Плюс ко всему летом нынешнего года должен решиться вопрос передачи министерству от ГФС налоговых баз. Соответственно, логичнее рассуждать о том, как ощутит на себе бизнес перераспределение полномочий и усиление надзорной функции Минфина.

"В силу того, что ГФС достанется по большей части сервисная роль, а порядок проведения проверок и их периодичность будет жёстко регламентирована на законодательном уровне, можно прогнозировать снижение административного давления на бизнес. Плюс ко всему не стоит забывать, что налоговая милиция, которая в буквальном смысле "выкручивала руки" предпринимателям, ликвидирована. А методы работы службы финансовых расследований, которая будет создана до конца года, в законопроекте прописаны таким образом, что вероятность репрессий бизнеса может быть сведена к минимуму", — прогнозирует управляющий партнёр Международной юридической компании ICF Legal Service Наталья Ульянова.

Кто кого

И в этом плане отставка Насирова может пойти на пользу. "Главная задача, которую ставит перед собой министр финансов Данилюк — провести глобальную, глубокую реформу и уничтожить "азаровщину". Естественно, что уход Насирова приблизил Данилюка к решению этой задачи", — поясняет старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Бизнес каких-либо ощутимых изменений в подходах налоговиков к работе после смены руководства ведомства не ощутил

В то же время бизнес-сообщество понимает, что все благие шаги Минфина, несмотря на то, что они прописаны в законодательстве, могут воплотиться в реальности только при поддержке Администрации президента. Как опасаются опрошенные Фокусом предприниматели и эксперты, на Банковой могут затормозить реформы фискальных органов, так как налоговые поступления и штрафы по сей день остаются одними из главных статей наполнения бюджета.

"Если ранее Администрация президента была поддержкой для Минфина, потому что ей нужно было ослабить позиции Насирова, то сейчас наоборот — она получила рычаги влияния. Поэтому зачем ей создавать что-то, что уменьшат её влияние. Зачем АП капитализировать того же Данилюка, который в глазах бизнеса будет реформатором и сможет задуматься о своём политическом будущем, или Гройсмана, который из серого администратора также превратится в политического игрока. Я не думаю, что это понравится Петру Алексеевичу, который ревниво относится ко всем конкурентам", — отметил в беседе с Фокусом один из представителей крупного бизнеса.

Первые ласточки

Тем не менее некоторые изменения после отстранения Насирова уже произошли. Так, с 1 апреля этого года заработал открытый реестр возмещения НДС. "Появление реестра было анонсировано ещё в конце 2016 года, а с 1 апреля он действительно начал работать. Правда, до 1 июля — в тестовом режиме. В этот период в нём будет накапливаться и систематизироваться информация о заявленных с 1 апреля суммах к возмещению, а также о тех, что уже возмещены", — отмечает Наталья Ульянова.

Главным преимуществом нового реестра должна стать его публичность, которая обеспечит защиту от манипуляций и подтасовывания данных. Плюс ко всему возмещение НДС из нового реестра должно быть полностью прозрачным. "До последнего момента в Украине существовало два реестра — автоматический и наполовину автоматический. При этом НДС возмещали тем субъектам хозяйственной деятельности, которые были в полуавтоматическом реестре. Потому что он ручной. То есть НДС возмещали только тому, кому нужно", — поясняет глава Ассоциации субъектов хозяйствования Украины Сергей Доротич.

Но всё это в теории. Как будет работать реестр на практике — пока неясно. Например, по словам Наталии Ульяновой, со стороны налогоплательщиков уже есть жалобы на то, что некоторые данные из реестра пропадают, а отдельным заявкам присваивают новые даты.

Ещё одна инициатива, возможность реализации которой в Минфине связывают с уходом Насирова, — введение с 1 июля системы автоматической приостановки регистрации налоговых накладных. Правда, опять-таки в тестовом режиме. По словам Владимира Дубровского, автоматизация процесса позволит бороться с так называемыми скрутками — махинациями при возмещении НДС. "Это неотъемлемая часть автоматического возмещения НДС. Нельзя автоматически возместить налог, если он был нечисто уплачен всеми контрагентами", -— объясняет экономист.

С внесением изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 2017 года, значительно сузились полномочия фискальной службы: ГФС практически утратила контролирующие функции и передала их Минфину

Впрочем, как и в случае с открытым реестром, тестовый режим эксплуатации системы блокировки накладных показал, что не все решения объективны, поскольку право принимать их по-прежнему возлагается на людей — специальную комиссию при ГФС, сформированную из чиновников фискальной службы. Вдобавок одним из оснований для блокировки будут несоответствия во входящих и исходящих кодах товаров и услуг. По ним фискалы и намерены отлавливать "скрутки". Но, опять-таки, база кодов товаров и услуг до сих пор не сформирована. А значит, блокировка по этому признаку также невозможна.

А вот вопрос запуска полнофункционального электронного кабинета налогоплательщика, который должен начать работу с 1 января 2018 года уже будет прерогативой нового руководства ГФС и Минфина. По словам адвоката Оксаны Кобзар, сейчас в электронном кабинете плательщика реализованы далеко не все необходимые функции. Через него уже можно подать и посмотреть поданную отчётность, а также состояние подачи. Плательщик может также подать заявление на получение справки или информации. "К сожалению, пока нет возможности получить справку об отсутствии задолженности перед бюджетом. Запрос можно направить в электронном виде, но, чтобы получить справку, надо ехать в налоговую", — говорит юрист.

Создание же полноценного кабинета налогоплательщика должно свести контакты предпринимателей с представителями фискальной службы к минимуму. Вытеснение "азаровщины" из практики работы фискальных органов будет непростой задачей. Однако "дело Насирова" могло стать переломной точкой, после прохождения которой реформы уже не остановить.