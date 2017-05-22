Кабмин привязал выплаты бюджетникам к прожиточному минимуму

До 1 января 2017 года соответствующие расчеты проводились в соотношении к минимальной заработной плате

Размер окладов, доплат, вознаграждений и других выплат работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, органов исполнительной власти и других органов будет устанавливаться в соотношении к прожиточному минимуму, а не минимальной зарплате, как было раньше. Это определено постановлением Кабинета министров от 18 мая 2017 г. №335, обнародованном на Правительственном портале.

Правительство привело в соответствие с Законом Украины от 6 декабря 2016 года №1774-VIII акты Кабинета министров, которыми регулируются вопросы установления окладов, доплат, вознаграждений и других выплат работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, органов исполнительной власти и других органов.

Так, размер указанных выплат будет устанавливаться в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленном на 1 января календарного года (1600 грн). До 1 января 2017 года соответствующие расчеты проводились в соотношении к минимальной заработной плате.

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Напомним, в связи с изменениями законодательства с 1 января 2017 года минимальная заработная плата больше не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат.