Отныне пенсии будут платить по месту фактического проживания

Кабинет министров Украины установил порядок выплаты пенсий по месту фактического проживания, указанному в заявлении, а не по месту прописки, как было раньше.
Соответствующее постановление от 17 мая опубликовано на правительственном портале.
Раньше порядок выплаты пенсий и денежной помощи предусматривал выплаты по месту проживания в населенных пунктах, сейчас же - по указанному в заявлении фактическому месту проживания на территории Украины.
Напомним, Кабмин привязал выплаты бюджетникам к прожиточному минимуму.