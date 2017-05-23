Синяя метка. Как бизнесу приготовиться к работе без печатей

Фокус выяснил, как отмена обязательного использования печатей скажется на жизни предпринимателей, каким образом бизнес сможет обезопасить себя от рейдерских атак и как бороться с чиновниками, которые по-прежнему будут требовать поставить на документе печать

19 июля вступит в силу Закон №1982-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами — предпринимателями", отменяющий их обязательное использование. Среди прочего закон прямо запрещает органам государственной власти местного самоуправления требовать наличие оттиска печати на документах, которые им подаются. Нарушение данного требования влечёт за собой административную ответственность в размере 50–100 необлагаемых минимумов — от 850 до 1,7 тыс. грн.

Возможно, с принятием этого закона эра мокрых печатей наконец-то уйдёт в прошлое. Попытки отказаться от них власть уже предпринимала в 2014 году, когда в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины внесли изменения, согласно которым использование печати стало правом, а не обязанностью предпринимателя. Однако тогда новые нормы так и не заработали: госорганы и контрагенты по факту всё равно требовали наличия печати.

"Предложенные на тот момент нововведения оказались несколько неопределёнными, не устанавливали статус документов без печати и не предлагали никакой ответственности для государственных органов", — объясняет провал инициативы 2014 года управляющий партнёр Юридической фирмы N&D Андрей Довбенко. Также, по его словам, определённую роль сыграл и тот факт, что в Украине печать до сих пор считается неотъемлемым атрибутом хозяйственной деятельности и рассматривается в качестве гарантии. При этом обычно забывают, что сегодня изготовление печати — дело 15 минут. А после отмены разрешительной системы МВД защитная функция мокрых печатей вообще сведена к минимуму.

Нет повода для опасений

Довбенко напоминает, что такие документы предприятия, как уставы и протоколы, которые подаются для государственной регистрации, подлежат нотариальному заверению и не зависят от наличия или отсутствия печати.

Что касается текущей хозяйственной деятельности, то оттиск печати на договоре никоим образом не гарантирует подлинности подписи уполномоченного лица — контрагента. Как и раньше, в первую очередь необходимо будет проверять полномочия подписанта.

Работающим с иностранными партнёрами предпринимателям наверняка знакома ситуация, когда у зарубежной компании печати вообще нет

К слову, работающим с иностранными партнёрами предпринимателям наверняка знакома ситуация, когда у зарубежной компании печати вообще нет. "Мы давно работаем с иностранцами. Они все договоры подписывают и только по нашей просьбе ставят какую-то печать. Причём многим компаниям печать даже сложно найти", — рассказывет совладелец одесской компании "Новая линия" Игорь Черешинский.

"В ЕС печати практически не используют, особенно бизнес. Редкие случаи зафиксированы в государственных структурах или посольствах, когда есть необходимость подчеркнуть значимость документа", — подтверждает исполнительный директор Европейской Бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Как объясняет адвокат, партнёр Адвокатского объединения "СК Груп" Юлия Курило, действительность документов в ЕС определяют, исходя из наличия у человека, подписавшего документ от имени юрлица, объёма полномочий, необходимого для совершения такой подписи. Так как в большинстве стран реестры юридических лиц являются общедоступными в онлайн-режиме, проверить полномочия подписанта не составляет труда.

Прозрачность как гарантия

В Украине с открытыми реестрами дела обстоят намного хуже. Даже если реестры общедоступны, данные в них зачастую вносятся с опозданием. Поэтому юристы рекомендуют отечественным предпринимателям не пренебрегать проверенными методами защиты своего бизнеса. "На сегодняшний день нотариальное заверение подписи в договоре — наиболее эффективная альтернатива печати, которая даёт значительные гарантии в вопросе юридической действительности сделки", — говорит старший юрист ЮФ "Мисечко и Партнёры" Антон Диденко.

Также альтернативой может выступать использование электронной цифровой подписи в документах, особенно если речь идёт о цифровой подписи с электронным ключом, выданным сертифицированным центром аккредитации. По словам Диденко, не лишней будет и проверка уставных документов потенциальных контрагентов на предмет наличия у подписантов необходимых полномочий.

В свою очередь, Курило считает, что значение печати будет нивелироваться по ходу "диджитализации" украинской экономики. Чем больше сделок будет оформляться в виде электронного документа, чем привычнее данная форма коммуникаций будет в хозяйственном обороте, тем быстрее печать станет анахронизмом.

Какие ваши доказательства

Эксперты считают, что не стоит ожидать повального привлечения чиновников к ответственности за требование использовать печати. Помешает этому, казалось бы, маленькая формальность: факт совершения административного правонарушения должен быть зафиксирован в соответствующем протоколе и подтверждён неоспоримыми доказательствами его совершения.

Таким доказательством, по словам Диденко, может выступать подписанный чиновником документ, в котором такие требования отражены, либо же видеозапись разговора с ним, если такое требование было заявлено в устной форме. Памятуя, что незаконные требования чиновники обычно выдвигают устно, а граждане не привыкли пользоваться видеокамерами, процесс действительно может застопориться.

Впрочем, юрист подчёркивает: независимо от того, насколько часто будут наказывать за нарушение закона, теперь требование печати на законодательном уровне выведено в разряд правонарушений и не будет включено ни в один подзаконный акт (инструкцию, приказ или положение) или в официальное письмо органа власти.