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Главная » Деньги » Украинский экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 28%

Украинский экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 28%

Украинский экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 28%
Фото: ckp.in.ua

Основной торговый партнер нашей страны – Европейский Союз

26.05.17 325
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Украинский экспорт товаров и услуг в первом квартале 2017 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $12,4 млрд - на $2,7 млрд больше, чем в первом квартале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом экспорт товаров увеличился на 34,4% (на $2,7 млрд) и составил $10,4 млрд. В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (44%), продукция металлургии (23,4%), машиностроение (10,4%) и минеральные продукты (9,2%).

По данным Минэкономразвития, рост объемов экспорта товаров демонстрировали почти все отрасли экономики Украины, за исключением отрасли производства древесины и бумажной массы (сокращение объемов экспорта на 7%) и химической промышленности (сокращение на 0,1%). В министерстве отметили, что снижение в этих отраслях обусловлено уменьшением экспорта продукции в Россию (на 26,1%, или на $18,4 млн), Турцию (на 24,9%, или на $9,1 млн) и Китай (на 61,4%, или на $8,2 млн). В 28 стран ЕС экспорт древесины и бумажной массы по итогам I квартала 2017 года увеличился на $1,2 млн, или на 0,6%. При этом доля ЕС в экспорте древесины и бумажной массы из Украины составляет 60%.

Рост экспорта товаров был обеспечен за счет руд и железных концентратов (увеличение экспорта на $331,9 млн), масла подсолнечного (на $315,млн), соевых бобов (на $225,9 млн), проката плоского горячекатаного (на $190 млн), кукурузы (на $140,4 млн), полуфабрикатов из стали (на $125,2 млн), сахара (на $116,3 млн), пшеницы (на $110,6 млн), ферросплавов (на $100,7 млн) и ячменя (на $65,8 млн).

В региональном разрезе почти все области продемонстрировали рост экспорта товаров. В I квартале 2017 года больше всего экспорт вырос в девяти регионах: городе Киеве, Днепропетровско,й Донецкой, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Киевской, Винницкой и Львовской областях. Суммарно эти регионы обеспечили 85% прироста экспорта товаров.

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров в I квартале остается Европейский Союз (38,4%), при этом доля России составила 9%.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по итогам I квартала вырос на $782,3 млн (на 24,5%) - это наибольший рост экспорта товаров в стоимостном измерении среди всех торговых партнеров Украины.

Кроме стран ЕС, в группу торговых партнеров, в которые в I квартале текущего года отмечался наибольший рост экспорта товаров из Украины, вошли Индия (рост на $353,млн), Россия (на $284,6 млн), Турция (на $177,7 млн), Иран (на $146,2 млн), Египет (на $136 млн), США (на $125,4 млн), Израиль (на $106,1 млн).

В то же время, экспорт услуг увеличился на 7%, или на $156,3 млн, и составил $2,4 млрд. В структуре экспорта услуг крупнейшую долю заняли транспортные услуги (55,4%), компьютерные и информационные услуги (16,3%), услуги по переработке материальных ресурсов (13,9%) и деловые услуги (7,7%). Рост экспорта услуг был обеспечен за счет увеличения объемов предоставления услуг по переработке материальных ресурсов (на 36,4%, или на $89,3 млн), туристических услуг (на 8,8%, или на $4,2 млн), транспортных услуг (на 8,7%, или на $107,1 млн), услуг по ремонту и техническому обслуживанию (на 5,6%, или на $2,7 млн), деловых услуг (на 1,8%, или на $3,3 млн).

Наибольший рост экспорта услуг в I квартале 2017 года продемонстрировали 5 регионов: Николаевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области, а также город Киев.

Суммарно эти регионы обеспечили 60,1% прироста экспорта услуг.

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