Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Минфин незаконно засекретил условия реструктуризации $23 млрд госдолга
Минфин незаконно засекретил условия реструктуризации $23 млрд госдолга
Фото из открытых источников

Минфин незаконно засекретил условия реструктуризации $23 млрд госдолга

Так решил Киевский апелляционный административный суд

29.05.17 168
100

Суд признал, что Министерство финансов незаконно отказалось раскрыть детали реструктуризации долгов на $23 млрд в 2015 году. Об этом стало известно из решения Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2017 года, которое размещено в судебном реестре, передает Экономическая правда.

Этим решением суд оставил в силе выводы первой инстанции о незаконности отказа Министерства финансов раскрыть детали сделки двухлетней давности.

Как говорится в судебном иске, киевский адвокат Алексей Хомяков в сентябре 2015 года обратился в Минфин с просьбой предоставить копии всех подписанных и утвержденных документов, которые касались заимствований общей номинальной стоимостью $22,6 млрд.

В октябре 2015 года Министерство финансов сообщило запрашивающему, что согласно нормам английского права, сделки, которые были заключены при размещении ОВГЗ, являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам.

Также в указанном письме говорится, что между Минфином и Специальным комитетом кредиторов был подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации о реструктуризации государственного и гарантированного государством долга. Следовательно, указанная информация разглашению не подлежит.

Считая предоставленный ответчиком отказ необоснованным, Хомяков обратился в Окружной админсуд Киева, который 23 февраля 2017 года удовлетворил его иск.

Министерство подало апелляцию, но проиграло. Апелляционный админсуд пришел к выводу, что Кабмин не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих конфиденциальность запрашиваемой истцом информации.

Отмечается, что Минфин может подать кассационную жалобу в течение двадцати дней после решения суда.

Напомним, летом 2015 после полугодовых переговоров Украина договорилась о реструктуризации почти $23 млрд долга. 20% из них – $3,6 млрд – кредиторы согласились списать. Сроки погашения части долга, который не был списан, перенесены на 2019-2027 годы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Судьи отказались переносить заседание по делу ЯнуковичаВ Черновцах боевика "ДНР" приговорили к 11 годам тюрьмыЗащита Януковича хотела, чтобы прокуроры зачитывали все три тома материалов по делу

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 5695
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3444
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3257
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 6666
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3008
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1241
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1902
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 8979
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3198
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3330
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 3910 / 5905
  2. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 3890 / 4479
  3. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 3274 / 5794
  4. Как выглядит сейчас легендарный ДАП 2423 / 2711
  5. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 2278 / 2627
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 2189 / 2493
  7. Горячее "железо". Топ-5 смартфонов весны 2017 года 2144 / 2466
  8. В Интернете показали новые украинские танки "Оплот" 2129 / 2383
  9. Из Вселенной неожиданно исчезла звезда 1609 / 1919
  10. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 1474 / 1694
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья 24 / 5905
  2. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 19 / 3198
  3. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 17 / 5794
  4. "Большая семерка" похвалила Украину за прогресс в реформах 11 / 1933
  5. Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата 8 / 577
  6. Переговоры с Трампом по климату на саммите G7 прошли крайне неудовлетворительно, – Меркель 7 / 1694
  7. Благодаря войне. Чем современные синоптики обязаны Первой мировой 7 / 4479
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Варшава 6 / 2493
  9. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 5 / 1668
  10. Бойцы "Азова" задержаны за убийство, - Матиос 4 / 2627
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.