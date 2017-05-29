Минфин незаконно засекретил условия реструктуризации $23 млрд госдолга

Суд признал, что Министерство финансов незаконно отказалось раскрыть детали реструктуризации долгов на $23 млрд в 2015 году. Об этом стало известно из решения Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2017 года, которое размещено в судебном реестре, передает Экономическая правда.

Этим решением суд оставил в силе выводы первой инстанции о незаконности отказа Министерства финансов раскрыть детали сделки двухлетней давности.

Как говорится в судебном иске, киевский адвокат Алексей Хомяков в сентябре 2015 года обратился в Минфин с просьбой предоставить копии всех подписанных и утвержденных документов, которые касались заимствований общей номинальной стоимостью $22,6 млрд.

В октябре 2015 года Министерство финансов сообщило запрашивающему, что согласно нормам английского права, сделки, которые были заключены при размещении ОВГЗ, являются конфиденциальными и не могут предоставляться третьим лицам.

Также в указанном письме говорится, что между Минфином и Специальным комитетом кредиторов был подписан договор о неразглашении конфиденциальной информации о реструктуризации государственного и гарантированного государством долга. Следовательно, указанная информация разглашению не подлежит.

Считая предоставленный ответчиком отказ необоснованным, Хомяков обратился в Окружной админсуд Киева, который 23 февраля 2017 года удовлетворил его иск.

Министерство подало апелляцию, но проиграло. Апелляционный админсуд пришел к выводу, что Кабмин не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих конфиденциальность запрашиваемой истцом информации.

Отмечается, что Минфин может подать кассационную жалобу в течение двадцати дней после решения суда.

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Напомним, летом 2015 после полугодовых переговоров Украина договорилась о реструктуризации почти $23 млрд долга. 20% из них – $3,6 млрд – кредиторы согласились списать. Сроки погашения части долга, который не был списан, перенесены на 2019-2027 годы.