Банки ужесточат контроль операций своих клиентов

C 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов. Об этом сообщает ТСН.
Согласно новому постановлению НБУ, обязательным проверкам в Украине будут подлежать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и переводы иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.
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Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.